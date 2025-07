Σοφία Κάρσον: Το κορίτσι του Netflix επιστρέφει με νέο ρομαντικό δράμα και ξέρουμε από τώρα ότι θα γίνει επιτυχία

Ή «η βασίλισσα του ρομαντισμού», όπως αποκαλούν πολλοί πλέον την Σοφία Κάρσον

Η Σοφία Κάρσον έχει μια δεκαετή καριέρα, όμως πιστεύει με όλη της την καρδιά πως είναι ακόμα στην αρχή. Στα 32 της, κρατά χαμηλό προφίλ και δεν μοιράζεται πολλά για την προσωπική της ζωή, ούτε σε συνεντεύξεις ούτε και στα κοινωνικά της δίκτυα. Αν και μέχρι το 2020, ήταν περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Έβι, στο «Descendants» του Disney Channel, πλέον το κορίτσι που γεννήθηκε στις ΗΠΑ από γονείς μετανάστες από την Κολομβία, είναι σε ένα new era τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στους New York Times, η Σοφία Κάρσον εξήγησε πως η μετάβαση από την Disney σε πιο ώριμους ρόλους, έγινε στοχευμένα. Και το κατάφερε περίφημα, θα πούμε εμείς. Η αρχή έγινε το 2020 στο Netflix, με την ταινία Feel the Beat, για να συνεχίσει το 2022, με το Purple Heart. Μέχρι σήμερα, έχει κάνει συνολικά έξι ταινίες για την streaming πλατφόρμα - και οι έξι πολύ καλές. Η τελευταία της δουλειά ήταν με το The Life list, μια rom-com βασισμένη στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα της Λόρι Νέλσον Σπίλμαν, που θύμιζε αρκετά το Ps I Love you, μόνο που εδώ στο επίκεντρο ήταν η σχέση μιας μητέρας με την κόρη της.

Η ταινία, που έκανε και επιτυχία στο Netflix, όχι μόνο έριξε το spotlight πάνω της, αλλά την καθιέρωσε ακόμα περισσότερο ως ηθοποιό. Τώρα, η Σοφία Κάρσον ετοιμάζεται για ακόμα μία επιτυχία. Το ρομαντικό δράμα «My Oxford Year», στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον Κόρεϊ Μάιλκχρεϊτ, θα κυκλοφορήσει την 1η Αυγούστου στο Netflix, ωστόσο έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου, μετά το trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζούλια Γουίλαν και αφηγείται την ιστορία «μιας φιλόδοξης Αμερικανίδας που εκπληρώνει το όνειρό της να σπουδάσει στην Οξφόρδη, προτού επιστρέψει στις ΗΠΑ για μια θέση στην Goldman Sachs. Ωστόσο, τα σχέδιά της ανατρέπονται όταν ερωτεύεται έναν γοητευτικό Βρετανό που κρύβει ένα μυστικό, ικανό να αλλάξει για πάντα την τέλεια σχεδιασμένη ζωή της». Αν και έχουν διαφορετική προσέγγιση στη ζωή, η Άννα (Σοφία Κάρσον) και ο Τζέιμι (Κόρεϊ Μάιλκχρεϊτ) αναπτύσσουν έναν βαθύ δεσμό μέσα από την κοινή τους αγάπη για την ποίηση.

Είναι δεδομένο πως το «My Oxford Year» θα απογειώσει κι άλλο την καριέρα της Σοφία Κάρσον - που της αξίζει εδώ που τα λέμε. Δεν θα εκπλαγούμε αν τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, δούμε την ταινία να σκαρφαλώνει στην κορυφή του ελληνικού Top10. Άλλωστε, ένα ρομαντικό δράμα είναι ό,τι πρέπει για ένα ζεστό καλοκαιρινό βράδυ.