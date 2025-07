Οδύσσεια: Ένα χρόνο πριν την πρεμιέρα, τα εισιτήρια για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έγιναν sold out - Μυριζόμαστε ρεκόρ στις εισπράξεις

Η μεγαλύτερη προπώληση στην ιστορία του κινηματογράφου

Αν και οι ιστορικές ταινίες θεωρούνται ρίσκο για το Χόλιγουντ, η Universal νιώθει ήδη δικαιωμένη που εμπιστεύτηκε τον Κρίστοφερ Νόλαν να κυκλοφορήσει την πιο ακριβή παραγωγή του, «Οδύσσεια», αφού πριν καλά καλά τελειώσουν τα γυρίσματα, έχουν κλειστεί εισιτήρια για την πρεμιέρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προπώληση στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η Οδύσσεια, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα -αλλά και με ένα σούπερ καστ συνολικά- που παλεύει να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026. Αλλά, η Imax διέθεσε χθες εισιτήρια για τις πρώτες προβολές σε 26 κινηματογράφους παγκοσμίως που διαθέτουν αίθουσες IMAX 70mm. Τα πρώτα εισιτήρια αφορούν αποκλειστικά τις προβολές για το σαββατοκύριακο της πρεμιέρας, από 16 έως 19 Ιουλίου 2026 – αλλά κάθε κινηματογράφος μπορεί να προβάλει την ταινία μόνο μία φορά την ημέρα, καθώς η διάρκειά της παραμένει άγνωστη.

Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ has already earned around $1.5M due to the IMAX 70mm pre-sales. pic.twitter.com/yexf089R12

— Nolan Archive (@NolanAnalyst) July 18, 2025