Μια ημέρα στην πόλη με το Ford Puma Gen-E: Όταν η καθημερινότητα γίνεται (επιτέλους) πιο απλή

Από το σχολείο μέχρι το σούπερ μάρκετ και από το γραφείο μέχρι το πάρκο, επιτέλους νιώθω ότι κάτι "δουλεύει" υπέρ μου

Η καθημερινότητα μιας εργαζόμενης μαμάς στην πόλη μοιάζει με puzzle που πρέπει να λύνεται ξανά και ξανά, κάθε μέρα από την αρχή. Ξεκινάς νωρίς με ένα παιδί να πρέπει να φτάσει στην ώρα του στο σχολείο, με meetings να περιμένουν στην άλλη άκρη της πόλης, με σακούλες να σε περιμένουν στο σούπερ μάρκετ, με λίστες που δεν τελειώνουν ποτέ. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στην κίνηση και την κούραση, αναζητάς κάτι που θα κάνει αυτή τη διαδρομή πιο ελαφριά. Το βρήκαμε: Το Ford Puma Gen-E.

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV της Ford είναι πολλά περισσότερα από ένα μέσο μεταφοράς. Είναι ένας κομψός, high-tech και απολαυστικός σύμμαχος που σχεδιάστηκε για να αντέχει τον ρυθμό μας — και να τον βελτιώνει. Με άλλα λόγια, όλα όσα χρειάζεστε και ακόμα περισσότερα.

Απ’ το πρώτο φως της ημέρας, το Ford Puma Gen-E σου δείχνει ότι μπορεί να χωρέσει τα πάντα — κυριολεκτικά. Με χώρο αποσκευών έως 566 λίτρα και το πρακτικό Gigabox, χωράνε όλα: παιδικά πατίνια, σακίδια, τσάντες, ψώνια, ακόμα και… γλάστρες. Παρόλο που είναι compact (μόλις 4,214 μέτρα μήκος), δίνει την αίσθηση ενός μεγάλου αυτοκινήτου, χωρίς την ταλαιπωρία που αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε μια πολύβοη πόλη.

Εύα Δημητρίου

Η οδήγηση είναι τόσο ήσυχη και ομαλή, που σχεδόν ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στην Αθήνα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας με 168 ίππους και ροπή 280 Nm κάνει την επιτάχυνση παιχνιδάκι (0-100 σε 8 δευτερόλεπτα), ενώ η αυτονομία των έως 523 χλμ. σου χαρίζει το πολυτιμότερο συναίσθημα της ημέρας: Την απουσία άγχους. Οριακά ξεχνάς να το φορτίσεις, και όχι από αφηρημάδα — αλλά γιατί απλώς δεν χρειάζεται τόσο συχνά.

Η οδήγηση με το Ford Puma Gen-E είναι στιβαρή, σταθερή και ήσυχη – σου μεταδίδει εκείνο το σπάνιο αίσθημα ασφάλειας που χρειάζεσαι όταν κινείσαι μέσα στην πόλη. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και ευέλικτο, κάτι που κάνει το παρκάρισμα ή τους ελιγμούς στην κίνηση παιχνιδάκι, ενώ στις στροφές νιώθεις ότι το αυτοκίνητο “κουμπώνει” στο δρόμο, χωρίς καμία αστάθεια. Η μετάβαση από το γκάζι στο φρένο είναι σχεδόν αόρατη: Aφήνεις το πόδι σου και το αυτοκίνητο επιβραδύνει άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξεις το φρένο. Κάθε σταμάτα-ξεκίνα γίνεται πιο ομαλό, πιο ξεκούραστο. Οι αισθητήρες γύρω από το αμάξι προσθέτουν ακόμα ένα layer ασφάλειας — σε προειδοποιούν για ό,τι ίσως δεν πρόλαβες να δεις εσύ, από αντικείμενα στις τυφλές γωνίες μέχρι απρόβλεπτες κινήσεις άλλων οχημάτων.

Οι τεχνολογίες του Ford Puma Gen-E ανταποκρίνονται απόλυτα στον ρυθμό ζωής μιας σύγχρονης γυναίκας. Με ψηφιακό πίνακα οργάνων, οθόνη αφής, σύστημα SYNC 4 και 5G συνδεσιμότητα, όλα είναι εκεί, με ένα άγγιγμα. Μπορείς να βάλεις το gps, να ακούσεις την αγαπημένη σου μουσική ή να μιλήσεις από την ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνο, εύκολα και γρήγορα. Η ασφάλεια, η άνεση και η άμεση πληροφόρηση γίνονται τόσο οργανικά μέρος της οδήγησης, που αναρωτιέσαι πώς τα κατάφερνες πριν.

Και φυσικά, δεν μπορώ να μη μιλήσω για την αισθητική. Το Ford Puma Gen-E στην απόχρωση Electric Yellow κλέβει την παράσταση. Οι sleek γραμμές, ο μίνιμαλ εσωτερικός σχεδιασμός και τα premium φινιρίσματα του προσθέτουν στυλ στην κάθε διαδρομή. Είναι το pop στοιχείο που χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα μας — φωτεινό, χαρούμενο, δυναμικό.

Από τη σχολική διαδρομή και τη δουλειά μέχρι τη βόλτα στο πάρκο και τα ψώνια της ημέρας, το Ford Puma Gen-E αποδεικνύεται ο ήσυχος αλλά πανίσχυρος «παίκτης» σε μια ζωή που δεν σταματά. Και αυτό, είναι ίσως το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει ένα αυτοκίνητο: Να σου χαρίσει λίγη ελευθερία ακόμα.