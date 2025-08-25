LIFE NOW

Η Tezenis, πάντα ερμηνεύοντας τις τελευταίες τάσεις και με επίγνωση των αναγκών της κοινότητάς της, παρουσιάζει τη συλλογή Light Touch!

Mία σειρά από υπέρ-ελαφριά μικροΐνα που προσφέρει μία αέρινη αίσθηση ελαφρότητας στο δέρμα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια αίσθηση που αγκαλιάζει φυσικά τις καμπύλες του σώματος.

Η συλλογή παρουσιάζει μία μεγάλη γκάμα co-ord sets, διακοσμημένων με διακριτικές δαντελένιες λεπτομέρειες, για εκείνες που επιθυμούν αρμονικές και κομψές εμφανίσεις.

Η συλλογή περιλαμβάνει μία ποικιλία στυλ και χρωμάτων, ώστε να καλύπτει όλες τις προτιμήσεις σχεδιασμού για κάθε εφαρμογή και γούστο.

Η Light Touch συλλογή είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα Tezenis και online στο tezenis.com

