«Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται»: Είδαμε τη νέα έκθεση του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Πριν λίγες εβδομάδες, είχα τη χαρά να ξεναγηθώ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή (που και επίσημα αναγνωρίστηκε ως Εθνικό Μουσείο) και στη νέα έκθεση που τιτλοφορείται ως «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται», που δημιουργήθηκε με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθ’ όλη τη διάρκεια, μία σκέψη περνούσε συνεχώς από το μυαλό μου: πως είμαστε μια μικρή κουκκίδα μπροστά στο μεγαλείο της φύσης και πως τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Άραγε, πόσοι από εμάς το έχουμε έστω και για λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μας, στην καθημερινότητά μας;

Αυτό είναι κάτι που προσπαθεί να πετύχει η εν λόγω Έκθεση. Στόχος δεν είναι μόνο να ενημερώσει (που ναι, είναι πολύ σημαντικό) αλλά και να μας βάλει στη διαδικασία της δράσης. Μέσω εντυπωσιακών διαδραστικών ψηφιακών εκθεμάτων, αξιοποιώντας σύγχρονα οπτικά και απτικά μέσα, με ολογραμματικές και πανοραμικές προβολές, εντυπωσιακές παραγωγές αλλά και φυσικά εκθέματα, η «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται» φωτίζει το αλληλένδετο της ζωής.

Όπως ανέφερε και η Μαρία Κατσακιώρη (το ένα μέλος από τα συνολικά πέντε μέλη της κύριας επιστημονικής ομάδας γι’αυτη την έκθεση), για να μπορέσουμε να δράσουμε πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι σημαίνει Βιοποικιλότητα. Δεν είναι απλά ένας κατάλογος ειδών, όπως πολλοί από εμάς έχουμε λανθασμένα στο μυαλό μας. Είναι o αγώνας των ειδών αυτών για επιβίωση, η εξέλιξή τους μέσα σε δισεκατομμύρια έτη, τα γονίδια που κάνουν τον καθένα μας διαφορετικό, τα οικοσυστήματα, οι τόποι δηλαδή όπου ζουν οι οργανισμοί, οι σχέσεις των οργανισμών αυτών μεταξύ τους, αλλά και με το περιβάλλον τους.

Βιοποικιλότητα είναι η υγεία μας

Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Για παράδειγμα, Βιοποικιλότητα είναι η υγεία μας. Οι άνθρωποι κατέφευγαν πάντα στη φύση αναζητώντας γιατρειά. Φύλλα, ρίζες, άνθη και καρποί φυτών, ουσίες και μέρη ζώων έγιναν γνωστά για τις φαρμακευτικές ιδιότητές τους. Σήμερα, η υγεία δισεκατομμυρίων ανθρώπων βασίζεται σε φυσικά φάρμακα και η βιοποικιλότητα αξιοποιείται για νέες θεραπείες. Η παραγωγή αντιβιοτικών στηρίζεται σε μύκητες, το δηλητήριο φιδιών αποτελεί βάση για ουσίες που βοηθούν την πήξη του αίματος, βότανα καταλώνονται καθημερινά για τις καταπραϋντικές τους ιδιότητες.

Είναι ουσιαστικά το πλέγμα της ζωής, στο οποίο ανήκουμε όλοι μας και η ύπαρξή μας δε μπορεί παρά να συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρησή της. Η Έκθεση «Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται» αναδεικνύει την πολυδιάστατη σπουδαιότητά της για τη ζωή μας και την ισορροπία του πλανήτη, εστιάζει σε πιέσεις και απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, τονίζει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της στάσης ζωής, υπογραμμίζει ότι σε αυτόν τον πλανήτη όλοι και όλα συνδέονται.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή θα δώσει τη δυνατότητα σε σχολεία εκτός Αθηνών, να παρακολουθήσουν οι μαθητές διαδικτυακά μία ξενάγηση, καθώς και σε μαθητές ελληνόφωνων σχολείων και δομών της Ευρώπης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.



ΩΡΑΡΙΟ

Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 - 16.00

Σάββατο & Κυριακή: 10.00 – 15.00



Η Είσοδος στην Έκθεση “Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται” περιλαμβάνεται στο Εισιτήριο Γενικής Εισόδου του Μουσείου.

Είσοδος: Όθωνος 100 Κηφισιά