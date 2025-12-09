Stranger Things: Φλέβα χρυσού 2 δισ. δολαρίων για το Netflix - Μπορεί να γίνει Star Wars;

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε το Stranger Things να γίνει franchise πολλών δισ. δολαρίων σαν το Χάρι Πότερ ή το Star Wars; Τι βλέπουν οι ειδικοί στο φινάλε της 5ης σεζόν

Το Stranger Things αποτελεί ήδη χρυσορυχείο για το Netflix, αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε μία «Ελ Ντοράντο» των 2 δισ. δολαρίων ή και ακόμη υψηλότερα; Σίγουρα, είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς επαγγελματίες της ψυχαγωγίας και του branding, καθώς το Netflix ξεκίνησε την πέμπτη και τελευταία σεζόν της πολυαγαπημένης σειράς που σπάει τα μηχανάκια της τηλεθέασης.

Η 5η σεζόν του Stranger Things κυκλοφορεί σε τρία μέρη, όλα συνδεδεμένα με βασικές γιορτές - μια στρατηγική κίνηση που φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιήσει την τηλεθέαση. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια ξεκίνησαν να προβάλλονται πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Τρία ακόμη θα ακολουθήσουν την ημέρα των Χριστουγέννων και το τελευταίο έχει προγραμματιστεί για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

