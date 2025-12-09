«Το δέντρο παίρνει Ozempic;»: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λονδίνου προκαλεί αντιδράσεις

Ένας μικρός χαμούλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναπόφευκτες συγκρίσεις ανάμεσα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λονδίνου κι αυτά σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις

Στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί χαρίζουν μια ξεχωριστή ομορφιά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως, άρχισαν οι συγκρίσεις. Στην πλατεία Τραφάλγκαρ, μπροστά από την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, στέκει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο κάπως διαφορετικό από τα υπόλοιπα.

Οι έξαλλες αντιδράσεις στα social media

Το δέντρο είναι υπερβολικά απλό και λιτό σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί σχολίασαν αυτή την επιλογή κάνοντας την αναπόφευκτη σύγκριση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκτός από τον φωτισμό του που κινείται στο ίδιο μήκος κύματος είναι επίσης αρκετά…λεπτό. Τα σχόλια είναι βιτριολικά!

