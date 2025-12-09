LIFE NOW

«Το δέντρο παίρνει Ozempic;»: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λονδίνου προκαλεί αντιδράσεις

9 Δεκεμβρίου 2025

Shutterstock
Ένας μικρός χαμούλης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναπόφευκτες συγκρίσεις ανάμεσα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λονδίνου κι αυτά σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις

Στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί χαρίζουν μια ξεχωριστή ομορφιά. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως, άρχισαν οι συγκρίσεις. Στην πλατεία Τραφάλγκαρ, μπροστά από την Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, στέκει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο κάπως διαφορετικό από τα υπόλοιπα.

Οι έξαλλες αντιδράσεις στα social media

Το δέντρο είναι υπερβολικά απλό και λιτό σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί σχολίασαν αυτή την επιλογή κάνοντας την αναπόφευκτη σύγκριση με αυτό που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκτός από τον φωτισμό του που κινείται στο ίδιο μήκος κύματος είναι επίσης αρκετά…λεπτό. Τα σχόλια είναι βιτριολικά!

