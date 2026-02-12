Eurovision 2026: Ενθουσιασμός, έκπληξη και… γενέθλια – Τι είπαν οι πρώτοι 7 που προκρίθηκαν στον τελικό

Οι καλλιτέχνες που προκρίθηκαν για τον μεγάλο Τελικό για τη Eurovision 2026, μίλησαν για τα συναισθήματά τους μετά το τέλος του Sing For Greece

Ιδιαίτερα ευτυχισμένοι εμφανίστηκαν οι καλλιτέχνες τα τραγούδια των οποίων προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό του Sing For Greece για τη Eurovision 2026. Οι επτά «εκλεκτοί» του κοινού, μίλησαν σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης και εξέφρασαν τα συναισθήματά τους. Σημειώνεται πως από τα 14 τραγούδια που διαγωνίστηκαν, πέρασαν τα επτά στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής, όπου και θα αναδειχθεί εκείνο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

