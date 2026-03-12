Το Cine Paris βρίσκεται στη λίστα με τους καλύτερους κινηματογράφους του κόσμου

Το ιστορικό Cine Paris, που άνοιξε τις πόρτες του ξανά το 2024, είναι ένα από τα 100 καλύτερα σινεμά παγκοσμίως

Όποιος έχει επισκεφθεί έστω και μία φορά το Cine Paris, μπορεί να καταλάβει την γοητεία του. Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα από αυτό που βλέπεις ταινία στην μεγάλη οθόνη, ενώ κλεφτές ματιές μπορείς να ρίχνεις και στον φωτισμένο Παρθενώνα. Αν, πάλι, κάθεσαι και στο μπαλκόνι πάνω, τότε θα δεις και το ηλιοβασίλεμα. Δικαίως, λοιπόν, το δημοφιλές θερινό σινεμά της Αθήνας αναγνωρίστηκε ως ένας από τους 100 καλύτερους κινηματογράφους του κόσμου.

Συγκεκριμένα, το ιστορικό και εμβληματικό Cine Paris βρίσκεται στην 29η θέση στη λίστα του Time Out, ανάμεσα σε φημισμένους κινηματογράφους. Από cult κινηματογράφους στο Τόκιο και μεγαλοπρεπείς ναούς του σινεμά στο Παρίσι, μέχρι αγαπημένες αίθουσες στο Σίδνεϊ και κινηματογραφικά “παλάτια των ονείρων” στο Λος Άντζελες, από ένα σινεμά στο Βερολίνο με δικό του πυρηνικό καταφύγιο έως έναν καναδικό κινηματογράφο με μόλις 12 θέσεις, στρέψαμε τα φώτα σε εκατό εντυπωσιακούς κινηματογραφικούς χώρους που κάθε σινεφίλ αξίζει να γνωρίσει και, φυσικά, να επισκεφθεί», γράφει το περιοδικό.

Το Cine Paris λειτούργησε ξανά το 2024 υπό τη διαχείριση του Cinobo, μετά από τέσσερα χρόνια διακοπής. Οι Αθηναίοι, τόσο οι παλιοί όσο και οι νέες γενιές, έδειξαν εκείνο το καλοκαίρι την αγάπη τους. Και συνεχίζουν να τη δείχνουν.

Το Time Out γράφει για το Cine Paris πως «οι προβολές στο Cine Paris έχουν ως φόντο τον φωτισμένο Παρθενώνα. Με ιστορία που ξεκινά από τη δεκαετία του 1920, αυτή η θερινή αίθουσα ιδρύθηκε αρχικά από έναν έλληνα κομμωτή που είχε ζήσει στο Παρίσι, και απέκτησε τη σημερινή της μορφή τη δεκαετία του 1960».

Το σίγουρο είναι πως οι προβολές στο Cine Paris, είναι εμπειρία.