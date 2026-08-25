NASA: Πώς μια πυρκαγιά μπορεί να δημιουργήσει τη δική της καταιγίδα

Μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να δημιουργήσει τη δική της καταιγίδα.

Μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να δημιουργήσει τη δική της καταιγίδα. Τεράστια νέφη σχηματίζονται πάνω από την φωτιά, αναπτύσσονται σε μεγάλο ύψος και μπορεί να φέρουν κεραυνούς, χαλάζι και ισχυρές βροχοπτώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταφέρουν καπνό ακόμη και στη στρατόσφαιρα, όπου μπορεί να παραμείνει για μήνες.

Το φαινόμενο βρίσκεται αυτή την περίοδο στο μικροσκόπιο της NASA, η οποία πραγματοποιεί ερευνητικές πτήσεις πάνω από μεγάλες πυρκαγιές στο πλαίσιο της αποστολής INSPYRE (INjected Smoke and PYRocumulonimbus Experiment). Οι επιστήμονες επιχειρούν να καταλάβουν πότε και γιατί μια φωτιά μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας τέτοιας καταιγίδας και τι συμβαίνει με τον καπνό όταν φτάνει στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι pyrocumulonimbus ή pyroCb, γνωστοί στα ελληνικά ως πυροσωρειτομελανίες. Πρόκειται για καταιγιδοφόρα νέφη που τροφοδοτούνται από την τεράστια θερμότητα μιας πυρκαγιάς. Περισσότερα από 700 τέτοια περιστατικά έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σχηματίζονται περίπου 70 pyroCb κάθε χρόνο.

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