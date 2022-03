Six Seasons Kitchen: Όταν το healthy συναντά τη σπιτική νοστιμιά

Μόλις απέκτησες νέο στέκι στο Χαλάνδρι για υγιεινό και πεντανόστιμο φαγητό.

Γιατί έχει έξι εποχές το Χαλάνδρι;

Στο ήσυχο στενό της οδού Παράσχου, κρύβεται το Six Seasons Kitchen, ένα μικρό, φωτεινό μαγαζί που έχει γίνει καθημερινός προορισμός για ανθρώπους που ψάχνουν το φρέσκο, νόστιμο και προσεγμένο φαγητό. Το μενού του Six Seasons Kitchen, εμπνέεται από την εποχικότητα, αλλάζει 6 φορές τον χρόνο και φέρνει στο τραπέζι μας τη φρεσκάδα των εποχιακών προϊόντων. Εδώ, οι εποχές δεν είναι ημερολογιακές, αλλά ακολουθούν τη διαθεσιμότητα των φρούτων και λαχανικών στην αγορά, γι αυτό και έχουν γίνει... έξι!

Πίσω από το Six Seasons Kitchen βρίσκονται η σεφ Μαριάννα Μπόικου και η τεχνολόγος τροφίμων Κική Αγρίτη, συνδυάζοντας, έτσι, άψογα τη δημιουργικότητα με τη σημασία στη λεπτομέρεια και την ποιότητα. Καθώς η Μαριάννα σπούδασε μαγειρική στη Νέα Υόρκη, είναι αναπόφευκτα επηρεασμένη από τη νέα αμερικάνικη κουζίνα, πράγμα που σημαίνει ότι τα πιάτα της έχουν να προτείνουν κάτι διαφορετικό, θρεπτικό και νόστιμο, με μια ροπή προς τα λαχανικά, τα όσπρια και τους ξηρούς καρπούς και πάντα με τις καλύτερες εποχιακές πρώτες ύλες.

“Έχουμε την τύχη να ζούμε στην Ελλάδα και να αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή των εποχών. Είναι κρίμα να μην δουλεύουμε με εποχιακά προϊόντα στην καλύτερή τους φάση”, λέει η Μαριάννα, τονίζοντας πως εκτός από νόστιμη, αυτή η “φιλοσοφία” είναι και καλύτερη για το σώμα, αλλά και για το περιβάλλον μας. Κάθε εποχή φέρνει μαζί της υλικά που μας λείπουν τον υπόλοιπο χρόνο... γι’ αυτό ανυπομονούμε για τη γλυκοπατάτα και τα μανιτάρια το Φθινόπωρο, τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια και τα σέσκουλα το Χειμώνα, τον αρακά και τα σπαράγγια στην Αρχή της Άνοιξης, τις φράουλες στο τέλος της, ενώ με την αρχή του καλοκαιριού έρχονται τα ντοματίνια και τα κολοκυθάκια και στο τέλος του τα αγαπημένα μας σύκα και καλαμπόκια.

“Μας εμπνέουν πολλά πράγματα για τη δημιουργία των νέων μας πιάτων” συνεχίζει η Κική. Πρώτη πηγή έμπνευσης, η πρωινή βόλτα στη Λαϊκή της γειτονιάς, κάθε Τρίτη, για να δούμε τα νέα προϊόντα της εποχής, να μιλήσουμε με παραγωγούς και φυσικά να επιλέξουμε τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά για τα πιάτα μας. Ιδέες παίρνουμε και από τη βιβλιοθήκη μας, που περιλαμβάνει και το βιβλίο “Six Seasons: a new way with vegetables”, του Joshua McFadden, από το οποίο ξεκίνησε η ιδέα για το concept του μαγαζιού. Φυσικά, μας καθοδηγούν και οι πελάτες μας, με τους οποίους έχουμε πια χτίσει μια ζεστή σχέση, έχουμε μάθει τις ιδιαιτερότητες τους, και ανταποκρινόμαστε στο feedback τους. Αυτό που μας καθοδηγεί όμως πάντα τελικά είναι η ερώτηση “Τι θα ήθελα να φάω;” Αυτό είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας κάθε φορά που σχεδιάζουμε το επόμενο μας μενού.

Έτσι, λοιπόν, ότι σερβίρει το Six Seasons Kitchen είναι φρεσκοφτιαγμένο και σπιτικό, από τη γαλοπούλα (που χρειάζεται σχεδόν 24 ώρες για να ετοιμαστεί) και τα γλυκά, μέχρι τις μπάρες, το γλυκό ψωμί και τα Burger Buns. Το μενού περιλαμβάνει επιλογές για πρωινό - Granola με γιαούρτι και φρέσκα φρούτα - brunch - το διαχρονικό Avocado Toast με βιολογικά αυγά από την οικογένεια Γιαννάκου στη Σπάρτη - και lunch - το Tuna Avocado Burger ή το Quinoa Beetroot “Falafel” - περιλαμβάνει επίσης sandwiches, wraps, bowls, σούπες και πιάτα ημέρας που... όπως καταλάβατε, αλλάζουν ανάλογα με την εποχή! Όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε μαζί με έναν καλοφτιαγμένο Speciality καφέ KUDU, στον όμορφο, λιτό χώρο στην οδό Παράσχου 8, στο Χαλάνδρι.



Παράσχου 8, Χαλάνδρι, 211 4180585

Fb: Six Seasons Kitchen, Instagram: sixseasons.kitchen

www.sixseasons.kitchen

Ώρες λειτουργίας για Dine In ή Take Away:

Καθημερινά 08.00-17.00, Σάββατο/Κυριακή 09.00-16.00

Delivery μέσω E-food και Wolt