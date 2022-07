Explore The Fridays™ Summer Experience

Σε όλα τα TGI Fridays™ στην πόλη μπορείτε να απολαύσετε cocktailing συνοδεία ορεκτικών με αγαπημένη παρέα και αέρα άκρως καλοκαιρινό

Η θερμοκρασία ανεβαίνει και τα TGI Fridays™ συνοδεύουν τον καλοκαιρινό ρυθμό με νέες, μοναδικές ιδέες! Γευστικές προτάσεις που θα σας μεταφέρουν στις καυτές Μεξικανικές ακτές και cocktails που θα δροσίσουν την κάθε σας στιγμή.



Σε όλα τα TGI Fridays™ στην πόλη μπορείτε να απολαύσετε cocktailing συνοδεία ορεκτικών με αγαπημένη παρέα και αέρα άκρως καλοκαιρινό. Ιδανική συνθήκη για να αφεθείτε στο TGI Fridays™ Summer Experience!



Έμπνευσή μας οι υπέροχες γεύσεις του Μεξικό, ένα μοναδικό Bar Food Experience που περιλαμβάνει: Τα τραγανά Chili Nachos με λαχταριστό Chili Con Carne, λιωμένη Queso Cheese sauce, με αυθεντικό Pico de Gallo και sour cream sauce. Τις… εκρηκτικές Dynamite Shrimps, τραγανές γαρίδες πανέ με δροσιστικό Pineapple Pico de Gallo και ελαφρώς πικάντικη Boom Boom sauce. Επανεμφάνιση κάνουν τα μοναδικά Fridays™ Signature Glazed Cauliflower Bites, τραγανές πικάντικες μπουκιές κουνουπιδιού επικαλυμμένες με την αυθεντική Fridays™ Signature Glaze με Jack Daniel’s® Tennessee Whiskey, με νιφάδες κόκκινης πιπεριάς και καψαλισμένο σουσάμι.



Τι μπορεί να συνοδεύσει ιδανικά αυτές τις bar food επιλογές; Το Fridays™ Cocktail Experience, εμπνευσμένα cocktail που ετοιμάζονται από τους έμπειρους TGI Fridays™ bartenders φυσικά! Τολμήστε να δοκιμάσετε τη φλογερή Spicy Pineapple Margarita με el Jimador Blanco, χειροποίητο σιρόπι jalapeño & ανανά, μεταφερθείτε στην Καραϊβική με Caribbean Rum Punch με τροπικό μάνγκο, passion fruit και ρούμι.



Το The Fridays™ Cocktail Experience δεν σταματάει όμως εκεί.

Άρτι αφιxθέν στη λίστα, το ώριμο και γλυκό Bahama Mama με το εξαιρετικό Havana Club Añejo 3 Años, Malibu® και λικέρ μπανάνας, καθώς και το Tropical Island που θα σας πικάρει το ενδιαφέρον, με Αbsolut Vodka, Beefeater London Dry Gin, φρέσκο χυμό λεμονιού και lime και passion fruit. Κλασική αξία για τις καλοκαιρινές συναντήσεις μας, το Zombie με Havana Club Añejo 3 Años, σιρόπι ιβίσκου, falernum λικέρ και passion fruit, ενώ αν προτιμάτε κάτι πιο στακάτο στη γεύση τότε το ιστορικό Fresh Lynchburg Lemonade με Jack Daniel’s®, Triple sec, φρέσκο χυμό λεμονιού και lime θα σας ικανοποιήσει απόλυτα. Πάρτε μία γεύση και από το άκρως δροσιστικό Englishman in New York με Beefeater London Dry Gin, αγγούρι, λικέρ πράσινου μήλου, φρέσκο χυμό λεμονιού και lime.

Κι αν η θερμοκρασία αρχίσει να σας… καίει, ανακουφιστείτε με τη signature Fridays™ Classic Margarita που μεταμορφώσαμε για εσάς σε μια Frozen εκδοχή με γεύση lime, φράουλα ή μάνγκο. Ακόμα, δεν λείπουν ποτέ από το μενού, τα μοναδικά burgers από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά και το δημοφιλές Fridays™ Signature Glaze με Jack Daniel’s® Tennessee Whiskey. Τα λαχταριστά Superfood Bowls, μια σύγχρονη και εναλλακτική πρόταση, με υψηλή διατροφική αξία!



Explore The Fridays™ Summer Experience επιλέγοντας μία από τις μοναδικές αυλές των καταστημάτων TGI Fridays™ της Κηφισιάς, της Γλυφάδας, ή την κρυμμένη αυλή των Αμπελοκήπων καθώς και τον εκπληκτικό χώρο στο Φλοίσβο με θέα στη Μαρίνα. Για πιο urban ατμόσφαιρα ζήσε μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές απολαμβάνοντας το The Fridays™ Cocktail Experience, στα καταστήματα στο Κολωνάκι και στην Καπνικαρέα.



