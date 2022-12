Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Τα καλύτερα πάρτι στην Αθήνα για να υποδεχθείς τη χρονιά σωστά

Τα πάρτι που θα γεμίσουν την πόλη με μουσική και χορό

Δύο μέρες έμειναν μέχρι την Παραμονή, όπου θα αποχαιρετήσουμε μία ακόμη χρονιά και θα προετοιμαστούμε ψυχολογικά για ό,τι είναι αυτό που μάς περιμένει το 2023.

Και φέτος η πόλη θα βάλει τα γιορτινά της και θα μάς υποδεχθεί σε διάφορους χώρους, για να πιούμε ένα early drink ή για να αλλάξουμε εκεί τον χρόνο. Σου βρήκαμε τα καλύτερα πάρτι της Αθήνας και σου ευχόμαστε να πάει έτσι όλη η χρονιά!

NYE Extravaganza Party

Το Ωδείο Αθηνών ενδείκνυται για grande πάρτι και θα ανοίξει τις πόρτες του από τις 10 το βράδυ για να χορέψεις ασταμάτητα μέχρι το πρωί.

Ρηγίλλης και Βασ. Γεωργίου Β', Αθήνα

Εισιτήριο: Προπώληση: 27€, Προπώληση ομαδικών εισιτηρίων: από 22,5€ -> 5 Tickets + 1 for free ,10 Tickets + 2 for free, 15 Tickets + 3 for free

Πάρτι στη Βαρβάκειο

Η Βαρβάκειος Αγορά κάνει πρωτοχρονιάτικο πάρτι για δεύτερη χρονιά και απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν κάτι εναλλακτικό. Αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, η κρεαταγορά και ψαραγορά του κέντρου θα γεμίσει με μουσικές από τους Norma, Silent Progress και Sgouros F.

Είσοδος ελεύθερη

Trashformers- Ζήσε το Όνειρο στο Fuzz Live Music Club

Οι Trashformers έχουν συνδεθεί πλέον με τη διασκέδαση χωρίς κόμπλεξ και ταμπού και αυτό ακριβώς θα συμβεί την παραμονή στο Fuzz. Από τις 11 το βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί.

Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος

Εισιτήριο: 7 ευρώ

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Οι εκδηλώσεις έχουν ήδη αρχίσει και την παραμονή, το πάρτι ξεκινά στις 10:30 το βράδυ με τον Jerome Kaluta και την Big Band του για μία συναυλία με soul και funk. Μετά την αλλαγή του χρόνου και τα πυροτεχνήματα, ακολουθεί πάρτι με τον Ιταλό DJ Beppe Loda ενώ θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγώνας δρόμου.

Ipitou the Bar

Ο αγαπημένος δρόμος της Ηπίτου, σε περιμένει κάθε χρόνο την παραμονή για να ξεκινήσεις τα γιορτινά σου κοκτέιλ, από νωρίς. Φέτος, πέρνα από το ομώνυμο μπαρ για να να βρεις επίσης και 3 γλυκά από την ομάδα του Σouit και τον Μπάμπη Ζιντίλη.

Upupa Epops

Άλλο ένα αγαπημένο μπαρ της πόλης που ξεκινά από νωρίς το πάρτι. Από τις 5 το απόγευμα θα ακούσεις διαφορετικά DJ sets, που θα το πάνε σερί μέχρι το πρωί στις 5, την ώρα που θα σερβιριστεί το πρώτο πρωινό της χρονιάς.

Αλκμήνης 7, Αθήνα