Ο θρύλος της ηλεκτρονικής σκηνής Marco Carola έρχεται στο Bolivar

Σάββατο 20 Μαΐου με μεγάλο Blend opening

Ο Ναπολιτάνος πρεσβευτής της techno & house Marco Carola, γνωστός για το γεμάτο ενέργεια και άκρως εντυπωσιακό του three-deck style mixing έρχεται να μας ταξιδέψει σε ένα πολύωρο groovy set. Μαζί του ο Manolaco.

Feel the Sand, Feel the Sea, Feel the Air. Live the Experience.

Event Info

Ώρα Έναρξης: 21:00

Facebook Event Page

Προπώληση Εισιτηρίων: viva.gr

Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Μετακίνηση: Τραμ στάση «Καλαμάκι», Λεωφορεία: 101,142, A1, A2, B1, B2, X96 στάση 3η Καλαμακίου

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 697 0367 684