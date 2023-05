Η Taylor Swift δεν φοβάται τον κατακλυσμό: Έδωσε στους fans το καλύτερο (βρεγμένο) live της ζωής τους

Ένα τριήμερο στο Nashville που θα θυμάται για πάντα και η ίδια, και το κοινό

Μερικοί άνθρωποι έχουν ταλέντο, έχουν επαγγελματισμό, δείχνουν πως έχουν καλό χαρακτήρα – γενικά, μοιάζουν τέλειοι. Η Taylor Swift είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Πήγε στο Nashville για τρία live στο Nissan Stadium, ερμήνευσε για πρώτη φορά του Speak Now (Taylor’s Version), τις συναυλίες άνοιξε η Phoebe Bridgers, έφερε στη σκηνή τον Matty Healy των 1975, τραγούδησε στη βροχή – τα έκανε όλα και ήταν τέλεια.

Ο Healy, μάλιστα, όταν τελείωσε το σόου του, έμεινε για να παρακολουθήσει την Taylor ως το τέλος *goals*, δίνοντας στους fans ακόμη περισσότερους λόγους να πιστέψουν ότι οι δυο τους είναι ζευγάρι.

Matty Healy joins Phoebe Bridgers on stage at the second Nashville show of Taylor Swift’s Eras Tour. pic.twitter.com/ACQv3iJGXu

Η τρίτη και τελευταία συναυλία της Taylor Swift ήταν, ίσως, ταυτόχρονα η καλύτερη και η χειρότερη της καριέρας της. Είχε καταιγίδα οπότε, αναγκαστικά, καθυστέρησε να ξεκινήσει – καθυστέρησε τόσο που η Bridgers δεν εμφανίστηκε ποτέ, ενώ η Swift ξεκίνησε κατά τις 10 το βράδυ. Για 45 λεπτά, ενώ είχε κατακλυσμό, έδωσε στο κοινό αυτό ακριβώς που πήγε να δει, κι ακόμη περισσότερα.

«Υπάρχει ένα στοιχείο σε ένα tour που δεν μπορείς να ελέγχεις, κι αυτό είναι ο καιρός», είπε. Κι αργότερα, όταν η βροχή δυνάμωσε, περήφανα τη χαρακτήρισε «κι επίσημα» συναυλία στη βροχή.

🏟️| Taylor talking about how she loves to plan things and it’s her love language with us but one thing she can’t control is chaotic weather 😂 #NashvilleTSTheErasTour pic.twitter.com/qXe2ctQDip