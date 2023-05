Νέος έρωτας για την Taylor Swift μετά τον πρόσφατο χωρισμό της - Ποιος είναι ο Matty Healy

Η νέα σχέση της Swift όμως δεν είναι τελικά και τόσο νέα, αφού υπήρξαν μαζί και το 2014

Τους πήρε σχεδόν 10 χρόνια, όμως όλα δείχνουν πως είναι ξανά μαζί. Ο λόγος για την Τaylor Swift και τον Matty Healy, τον τραγουδιστή του συγκροτήματος «1975». Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της The Sun και πολλών ακόμη ξένων μέσων, η διάσημη τραγουδίστρια φαίνεται πως είχε χωρίσει από τον επί 6 χρόνια σύντροφο της Joe Alwyn τον περασμένο Φεβρουάριο. Ωστόσο ο χωρισμός τους έγινε γνωστός μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Όπως φαίνεται η Swift έχει μια προτίμηση στους Άγγλους και έτσι και αυτή τη φορά η νέα της σχέση, είναι ο Λονδρέζος και επίσης τραγουδιστής και μουσικός, Matty Healy. Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ το 2014 υπήρξαν κοινές τους φωτογραφίες, αλλά και δημοσιεύματα που τους ήθελαν μαζί. Παρά το γεγονός πως το νέο ζευγάρι δεν έχει αναφερθεί στη σχέση τους, πηγή της Τhe Sun αναφέρει πως και οι δυο είναι έτοιμοι να ανακοινώσουν τον δεσμό τους. Κάτι που ίσως γίνει στο επερχόμενο show της Τaylor Swift, στο Nashville.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά και οι δυο νιώθουν έτοιμοι να προχωρήσουν. Υπήρξαν ζευγάρι και πριν περίπου 10 χρόνια, αλλά τότε τα πράγματα δεν μπορούσαν να εξελιχθούν όπως ήθελαν», αναφέρεται στο δημοσίευμα.



Επιπλέον ξεκαθαρίζεται πως δεν υπήρξε «σύγχυση στις σχέσεις». Δηλαδή η Swift είχε πρώτα χωρίσει με τον Alwyn και στη συνέχεια προέκυψε η επανασύνδεση με τον Healy. Η τραγουδίστρια αυτή την περίοδο είναι αφοσιωμένη στην περιοδεία της, ωστόσο οι δυο τους επικοινωνούν συχνά και θα συναντηθούν από κοντά στην επόμενη συναυλία της.

