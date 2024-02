Βρήκαμε ακριβώς τι θα παραγγείλεις στην επόμενη έξοδο με τους φίλους σου (Thank Us Later)

Το λαχταριστό burger που ανακαλύψαμε στα TGI Fridays™ πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί στο τραπέζι σου

Είμαι ξεκάθαρα foodie. Ο τύπος που, όταν βγαίνει για φαγητό, θα αναλύσει όλο το μενού του εστιατορίου για να βρει το πιάτο που όχι μόνο ανταποκρίνεται ακριβώς στη διαθέσή του τη δεδομένη στιγμή αλλά και αυτό που τον ιντριγκάρει με τον συνδυασμό των υλικών του. Οπότε, ναι, μου παίρνει κάποια ώρα να αποφασίσω τι θέλω (ξέρω, εκνευριστικό).

Πριν μερικές μέρες, λοιπόν, επισκέφτηκα το βράδυ μετά το γραφείο τα TGI Fridays™ -σταθερή αξία για όποια ώρα και μέρα τα επιλέξεις- στο Κεφαλάρι. Κάθισα αναπαυτικά στο αγαπημένο μου σποτ, το booth στη γωνία του μαγαζιού, και έπιασα στα χέρια μου τον κατάλογο, με την αρχική πεποίθηση πως θα κατέληγα σε μία από τις κλασικές μου επιλογές, όπως τα Potato Twisters ή το Jack Daniel’s Chicken.

Καθώς διάβαζα τον κατάλογο, όμως, παρατήρησα στο διπλανό τραπέζι ένα burger που δεν είχα ξαναδεί και κατευθείαν μού κέντρισε το ενδιαφέρον. Ρώτησα διακριτικά να μάθω τι ήταν αυτό και, μόλις το δοκίμασα, χωρίς καμία αμφιβολία μπήκε στην κορυφή των προτιμήσεών μου για το επόμενο διάστημα.

Meet the Truffle Parmesan Burger… Chicken Edition

Το Truffle Parmesan Burger σίγουρα το θυμάσαι από τις δικές σου γαστρονομικές εξόδους. Αυτό το θεϊκό με το μοσχαρίσιο μπιφτέκι, την καπνιστή Gouda, το ραγού μανιταριών, το Juzu juice, τη ρόκα, το σπανάκι και την Truffle Parmesan sauce να «αγκαλιάζει» όλα τα υλικά; Αυτό. Ε, λοιπόν, όπως αποδεικνύεται, τα TGI Fridays™ αποφάσισαν να το εξελίξουν και να δώσουν μία διαφορετική «πινελιά» που πραγματικά απογειώνει την ήδη δοκιμασμένη, επιτυχημένη συνταγή.

Τώρα, αντί για μπιφτέκι, φτιάχνεται και με κοτόπουλο πανέ... τραγανό στο εξωτερικό, σούπερ τρυφερό στο εσωτερικό!

Όσο και να σου αρέσει το Truffle Parmesan Burger με μπιφτέκι, δε γίνεται -απλά δε γίνεται- να μη σε κερδίσει η νέα του εκδοχή. Το κοτόπουλο πανέ δίνει μία πιο «ελαφριά» ματιά στο διάσημο πιάτο, ενώ παράλληλα ταιριάζει άψογα με την Truffle Parmesan sauce, η οποία το κάνει πιο πλούσιο γευστικά από ποτέ. Η Truffle Mayo είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για να είσαι σίγουρη πως το burger είναι σούπερ ζουμερό και το διαχρονικά αγαπημένο brioche bun δίνει την κατάλληλη βουτυρένια και γλυκιά τελική γεύση που φτάνει στον ουρανίσκο σου.

Fries and other magical stuff

Εννοείται πως τίποτα δε θα ήταν ίδιο (στο burger και στον κόσμο γενικά) αν δεν υπήρχαν οι τηγανητές πατάτες στο πλάι. Προσωπικά, τις παίρνω πάντα ως side στα πιάτα, ενίοτε προσθέσω και cheddar / bacon για το απόλυτο American (food) Dream.

Βέβαια, η αλήθεια είναι πως δεν άντεξα και πήρα και μερικές από τις διαχρονικά αγαπημένες μου επιλογές. Είναι δυνατόν να πας στα Fridays και να μην πάρεις Potato Twisters, για παράδειγμα; Εγώ σίγουρα δεν μπορώ να το κάνω. Είναι μέρος του «τελετουργικού». Μαζί παρήγγειλα και την «αδυναμία» μου, την Caesar Salad. Αν και οι σαλάτες δεν είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται να παραγγείλω, η γεύση του συγκεκριμένου Caesar dressing μαζί με την έντονη, εκλεπτυσμένη γεύση της παρμεζάνας είναι απλά θεϊκή. Εντάξει, πήρα και μία πιρουνιά από το Mac & Cheese που παρήγγειλε η φίλη μου για την ίδια. Και κάπως έτσι, ένιωσα ευτυχία.

Μην ψάξεις στον κατάλογο για να βρεις το Truffle Parmesan Burger με το κοτόπουλο πανέ, γιατί δεν υπάρχει εκεί. Μπορείς, ωστόσο, να το ζητήσεις κανονικά από κάποιον σερβιτόρο στην επόμενη επίσκεψή σου στα TGI Fridays™ (μαζί με όλα τα statement πιάτα που ξέρεις πολύ καλά πού βρίσκονται στο μενού, οπότε δε χρειάζεται να σε κατευθύνουμε). Κάντο, δηλαδή, γιατί δεν πρέπει να το χάσεις. Trust me and thank me later!

Photo credits: Δώρα Δημητρίου