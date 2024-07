Γιατί να πας στη συναυλία του Lenny Kravitz και 5 πράγματα που δεν ήξερες για αυτόν

Ο θρυλικός super star έρχεται μετά από 16 χρόνια ξανά στην Ελλάδα

Το AthensRocks 2024 είναι το place to be (και) το φετινό καλοκαίρι και ο λόγος κρύβεται σε δύο λέξεις: Lenny Kravitz. Στις 2 Αυγούστου, ο Αμερικανός καλλιτέχνης ετοιμάζεται να ανέβει στην ελληνική σκηνή μετά από 16 χρόνια και να φέρει στο ΟΑΚΑ όλες τις επιτυχίες που έχουν καθηλώσει το κοινό, από το Let Love Rule του 1998 μέχρι το Blue Electric Light του 2024 (σ.σ. Ναι, ενθουσιάσου ελεύθερα!).

The Lenny Kravitz Phenomenon

Ο Kravitz ανέκαθεν είναι ο καλλιτέχνης που δεν του αρέσει να περιορίζεται ή να μπαίνει σε καλούπια. Κατά τη διάρκεια της σχεδόν 40 ετών καριέρας του, έχει καταφέρει να «παντρέψει» κάθε είδος μουσικής που «μιλάει» στην ψυχή του. Rock, funk, reggae, hard rock, soul, R&B, όλα έχουν βρει τον δικό τους τρόπο στο μουσικό μεγαλείο του Lenny.

«Δεν προβληματίζομαι για τα είδη μουσικής. Γράφω ό,τι μου βγαίνει και χρησιμοποιώ ό,τι όργανο λειτουργεί σε αυτά τα τραγούδια» - Lenny Kravitz

Παράλληλα, έχει λάβει πολλές μουσικές υποψηφιότητες και διακρίσεις (American Music Awards, MTV Video Music Awards, Radio Music Awards, Brit Awards), συμπεριλαμβανομένου βραβείου Grammy στην κατηγορία Best Male Rock Vocal Performance για τέσσερα συνεχή χρόνια, από το 1999 έως το 2002.

Το vibe και η διάδραση του Lenny με το κοινό:

Κλείνοντας το 60ο έτος της ηλικίας του, ο άνθρωπος που βλέπει τον χρόνο να περνάει δίπλα του χωρίς να τον αγγίζει (σ.σ. Αλήθεια, Lenny, πες μας το μυστικό σου), θα φέρει την εκρηκτική του διάθεση, το sex appeal και το σαγηνευτικό του ταλέντο στη σκηνή, προσφέροντάς μας ένα πραγματικό υπερθέαμα -όπως κάνει πάντα, άλλωστε- και το μόνο σίγουρο είναι πως η βραδιά θα μας μείνει αξέχαστη!

Μαζί του στη σκηνή του AthensRocks 2024

Ο Lenny Kravitz είναι ένας super star που έχει γράψει ιστορία στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα. Αναμενόμενα, λοιπόν, το performance του θα πλαισιωθεί από badass καλλιτέχνες που ταράζουν τα νερά και δεν κάνουν «εκπτώσεις» όσον αφορά στη δημιουργία.

«Όταν ήμουν παιδί και αγόραζα έναν δίσκο, τον άνοιγα κατευθείαν και ήθελα να μάθω ποιος έπαιζε τι, σε ποιο στούντιο κόπηκε, ποιος ήταν ο ενορχηστρωτής, ποιος ήταν ο μηχανικός» - Lenny Kravitz

Οι Sleaford Mods έρχονται στο AthensRocks για να ψέξουν μέσα από τους στίχους τους τις κοινωνικές αδικίες και τους προβληματισμούς του τραγουδιστή, Jason Williamson, ενώ ταυτόχρονα ο soundmaster Andrew Fearn τούς «ντύνει» με έναν εκκωφαντικό ρυθμό και εθιστικά beats. Εξ ου και το αποτέλεσμα είναι πάντα τόσο προκλητικά εθιστικό, ακόμα και 17 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου.

Οι The Last Internationale επίσης θα πλαισιώσουν τον Kravitz με μία μουσική που έχει δεχθεί πληθώρα επιρροών, όπως μπλουζ, πανκ και κλασικό ροκ. Η θεματική των στίχων τους περιστρέφεται γύρω από την κοινωνική δικαιοσύνη, τον ακτιβισμό και την εξέγερση. Χαρακτηρίζονται από μία έντονη πολιτικοκοινωνική τοποθέτηση και κάθε φορά καταθέτουν την ψυχή τους στη μουσική και στο κοινό τους.

Μαζί τους στο AthensRock 2024 θα βρίσκονται και οι Ilias Bogdanos & Inco, το pop-rock γκρουπ που είναι συντομογραφία του «Inconsistencies» και έχει εδραιωθεί πια στη μουσική σκηνή της Ελλάδας, δίνοντας το παρών σε μεγάλα φεστιβάλ και ανοίγοντας τις συναυλίες μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Robbie Williams και οι Kovacs.

5 πράγματα που δεν ήξερες για τον Lenny Kravitz

Ολόκληρο το όνομα του Lenny Kravitz είναι Leonard Albert Kravitz. «Lenny» τον φώναζε πάντα ο μπαμπάς του και το κράτησε για να τον τιμήσει. Η μητέρα του, Roxie Roker, ήταν ηθοποιός και έπαιζε για μία δεκαετία την Helen Willis στην επιτυχημένη σειρά The Jeffersons. Ο Lenny Kravitz δεν είναι μόνο κιθαρίστας και τραγουδιστής, αλλά ξέρει να παίζει ποικίλα μουσικά όργανα, όπως μπάσο και πλήκτρα, όμως η πρώτη του μεγάλη αγάπη ήταν τα ντραμς. Το iconic look του δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ο Kravitz λατρεύει τη μόδα και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα fashion icon του πλανήτη, συνδυάζοντας ροκ, μποέμ και ρετρό στυλ. Είναι τόσο χαρακτηριστικό που εμβληματικοί οίκοι μόδας, όπως η Gucci και η Diesel, έχουν αντλήσει κατά καιρούς έμπνευση από το στυλ του. Από τις αρχές των 90s, ο Kravitz είναι vegetarian. Ακολουθεί αυστηρή χορτοφαγική διατροφή, ενώ δεν έχει κρύψει ποτέ την ευαισθητοποίησή του σε περιβαλλοντικά θέματα.

«Μου έμαθε ο παππούς μου ότι οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ο νους σου, μπορείς να το έχεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα» - Lenny Kravitz

Δες το aftermovie της περσινής διοργάνωσης για να μπεις από τώρα σε φεστιβαλικό κλίμα:

Κλείσε, λοιπόν, το εισιτήριό σου και ετοιμάσου να ζήσεις στο AthensRocks 2024 το φανταστικό σόου που προσφέρει ο Lenny Kravitz.