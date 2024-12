Hide & Seek: Το all-day bar restaurant για αξέχαστα ρεβεγιόν με κορυφαία cocktails

Ετοιμάσου για αξέχαστες βραδιές με την παρέα λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου

Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη μας περίοδος και δεν το κρύβουμε. Τα πάντα είναι στολισμένα γιορτινά και η διάθεσή μας μάς προστάζει να βγαίνουμε έξω, επιλέγοντας τα μαγαζιά που απογειώνουν το Xmas spirit. Όταν μπαίνει ο Δεκέμβριος, όμως, το μυαλό μας δεν είναι μόνο στις απλές καθημερινές εξόδους της εποχής, αλλά κυρίως στο μεγάλο θέμα: Πού θα κάνουμε ρεβεγιόν;

Αυτή την απόφαση σε καμία περίπτωση δεν είναι να την αφήνεις τελευταία στιγμή. Γι’ αυτό κι εμείς έχουμε να σου προτείνουμε ένα all-day bar restaurant, στο οποίο θα περάσεις καταπληκτικά με τους αγαπημένους σου τόσο στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων όσο και σε αυτό της Πρωτοχρονιάς.

Ο λόγος για το Hide & Seek

Το Hide & Seek είναι αγαπημένος προορισμός στο day to day. Ο υπέροχος, καταπράσινος κήπος του είναι η Νο1 επιλογή μας για κάθε περίσταση, από ένα after work γεύμα με την work bestie μέχρι βραδινό date. Ωστόσο, για τις εορταστικές αυτές μέρες, το εστιατόριο έχει φροντίσει να δημιουργήσει ένα «πακέτο» εμπειριών που θα σε ενθουσιάσει. Τέτοιο που πραγματικά πρόκειται να ζήσεις τις ημέρες στο έπακρο και να μπεις για τα καλά στο mood της εποχής.

The Chef

Ο σεφ Γιάννης Λιόκας που έχει απογειώσει την comfort ευρωπαϊκή κουζίνα του εστιατορίου είναι γνωστός για τις σχεδόν εθιστικές γαστρονομικές του προτάσεις. Οπότε για τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς δε θα περιμέναμε τίποτα λιγότερο, από κάτι που θα συναρπάσει τον ουρανίσκο. Το γιορτινό μενού για φέτος, σε κάθε πιάτο του, περικλείει την κορυφαία ποιότητα υλικών που μας έχει συνηθίσει το Hide & Seek σε συνδυασμό με την πάντα δημιουργική φαντασία του σεφ και τη διάθεση που προστάζει το εορταστικό κλίμα. Για το ρεβεγιόν Χριστουγέννων (€80/άτομο) το ειδικά διαμορφωμένο μενού ξεκινά με welcome drink Noel Red Bubbles και συνεχίζει με βελουτέ κολοκύθας με κάστανα και μαύρη τρούφα, σολομό ποσέ με παντζάρι tartare, ριζότο με καραβίδες και σαφράν, αγριόχοιρο με δαμάσκηνα και μύρτιλα, ενώ κλείνει με μηλόπιτα με πράσινα μήλα και παγωτό κανέλας. Την παραμονή Πρωτοχρονιάς (€100/άτομο), το μενού ξεκινά με το New York New Cheers - ένα υπέροχο welcome drink, και συνεχίζεται με βελουτέ topinambur με μαύρη τρούφα, tartare από μοσχάρι φιλέτο και γαρίδες, ριζότο με άγρια μανιτάρια, μοσχαρίσιο φιλέτο με foie gras και σάλτσα μαύρης τρούφας, και κλείνει με cremeux σοκολάτας και παγωτό βανίλια.

After Midnight Party & Cocktails

Συγκεκριμένα για την αλλαγή του χρόνου, όμως, πέρα από τις μοναδικές γεύσεις, σε περιμένει ένα after midnight party για να διασκεδάσεις και να γιορτάσεις μέχρι το ξημέρωμα την άφιξη του 2025 (σ.σ. Γιατί αν δεν πάμε σε ένα ωραίο πάρτι στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς, τότε πότε;).

Τι λείπει για να ολοκληρωθούν με επιτυχία τα ρεβεγιόν; Υπέροχα cocktails. Και το Hide & Seek ειδικεύεται -και σε αυτά!-.

Οι επιδέξιοι bartenders είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα skills και κάθε φορά παραδίδουν Top αποτέλεσμα, οπότε λες «Πόσο πιο φανταστικές να γίνουν οι επιλογές;». Ε, λοιπόν, η απάντηση είναι «πολύ»! Γιατί πολύ απλά αυτή η τόσο εορταστική περίοδος τούς έχει εμπνεύσει να δημιουργήσουν συνδυασμούς ειδικά για αυτήν. Έτσι, για να νιώσουμε ακόμα πιο μοναδικά αυτές τις τόσο λαμπερές ημέρες.

Το Hide & Seek είναι ένας προορισμός που κάθε φορά προσπαθεί να μας δίνει ξεχωριστές εμπειρίες. Ένα spot όπου η προσιτή πολυτέλεια, η κορυφαία ποιότητα και η φαντασία «παντρεύονται» για να δημιουργήσουν το απόλυτο destination και είναι έτοιμο για να σου χαρίσει τις πιο αξέχαστες γιορτές, για να καλωσορίσεις το 2025 πιο χαρούμενη από ποτέ.

Hide & Seek

Instagram

[email protected]

Λεωφόρος Κηφισίας 254, Χαλάνδρι, 15231

2106746677