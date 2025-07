Στο Sumosan κάθε πιάτο, κάθε μπουκιά, είναι μια μικρή γιορτή, και το ηλιοβασίλεμα πάνω από τη θάλασσα το ιδανικό φόντο για μια έξοδο που δεν μπορεί να ξεχαστεί εύκολα

Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που δεν δήλωνα φαν της ιαπωνικής κουζίνας. Μου φαινόταν ξένη και για κάποιο λόγο βαρετή (;). Θυμάμαι πάντα να λέω «όχι» - βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες, σε προτάσεις φίλων μου για εξόδους σε ιαπωνικά εστιατόρια. Κάποια στιγμή αποφάσισα να δώσω στον εαυτό μου μία ευκαιρία. «Αφού δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, πώς ξέρω ότι δεν μου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα;», έλεγα. Σήμερα, θεωρώ πως είναι μία από τις πιο νόστιμες στον κόσμο, κάτι που επιβεβαιώνω όταν βρίσκομαι στα σωστά μέρη.

Ευτυχώς στο σωστό μέρος βρέθηκα και την περασμένη Τρίτη. Η ώρα ήταν περίπου 19:00 όταν το ταξί με άφησε έξω από το One& Only Aesthesis. Ο τελικός προορισμός μου ήταν το Sumosan, το παγκοσμίου φήμης ιαπωνικό εστιατόριο που έφτασε στο αθηναϊκό resort με ένα αποκλειστικό καλοκαιρινό pop-up. Πέρασα από την κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου και ήδη αισθανόμουν πως δεν βρίσκομαι στην Ελλάδα. Αφού περπάτησα μέχρι τη ρεσεψιόν, το προσωπικό με καθοδήγησε και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασα μπροστά στην εξωτερική πισίνα του One& Only Aesthesis. Αλλά η έκπληξη κρύβοταν αλλού: Στα λίγα τραπέζια που ήταν στρωμένα στη λεπτομέρεια για ένα αξέχαστο δείπνο μπροστά στη θάλασσα. Αμέσως έψαξα να βρω την κατάλληλη θέση για να βλέπω απευθείας το ηλιοβασίλεμα (ίσως ένα από τα καλύτερα που έχω δει τελευταία).

Εκεί βρισκόταν και η Τζανίνα, η γυναίκα πίσω από το διεθνώς αναγνωρισμένο brand εστιατορίων. Με έδρα το Λονδίνο, το Sumosan έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία για τη πρωτοποριακή του προσέγγιση στην ιαπωνική κουζίνα, αλλά η παρουσία του δεν περιορίζεται εκεί. Courchevel 1850, Ντόχα, Ριάντ, Μπαχρέιν, Βερολίνο και Ελλάδα (ένα στην Κρήτη και τώρα στη Γλυφάδα), το Sumosan προσελκύει ένα εκλεπτυσμένο διεθνές κοινό και επεκτείνεται διαρκώς. Η Τζανίνα μας πληροφόρησε ότι σύντομα το εστιατόριο θα «ταξιδέψει» στη Λευκωσία, αλλά και τη Ζανζιβάρη.

Όσο βρισκόμουν στο Sumosan, είδα όλα τα χρώματα του ουρανού της Αθηναϊκής Ριβιέρας να αντανακλώνται στη θάλασσα. Πριν ο ήλιος ακόμα χαθεί στον ορίζοντα, ξεκίνησα το dinner μου με το κατάλληλο κοκτέιλ (στη συνέχεια πήρα 1-2 ακόμα), όταν σιγά-σιγά άρχιζαν να προσγειώνονται μπροστά μου όλες οι γευστικές προτάσεις που «αγκαλιάζουν» τη φιλοσοφία του brand. Η αρχή έγινε με δύο δροσιστικές και άκρως καλοκαιρινές σαλάτες, τη sumosan salad με γαρίδες και την avocado salad.

Μπορεί η μέρα να ήταν μία από τις πιο ζεστές του φετινού καλοκαιριού, αλλά η θέα της θάλασσας και οι γεμάτες γεύσεις, ήταν αρκετές για να με «δροσίσουν». Από τα starters, ξεχώρισα τα sashimi taquitos με σολομό και τα wagyu beef gyoza, αλλά και το τραγανό salmon rice, πιάτα που με προετοίμασαν κατάλληλα για τα αριστοτεχνικά maki, sushi και sashimi. Αλλά τίποτα δεν τελείωσε εκεί, γιατί η συνέχεια είναι πάντα πιο απολαυστική.

Στο Sumosan δοκίμασα ίσως το πιο γευστικό μπακαλιάρο με misο, ένα από τα κυρίως πιάτα. Η κατάλληλη ισορροπία σε κάθε γεύση και ένα ψάρι που κυριολεκτικά έλιωνε στο στόμα. Στο ίδιο τραπέζι, οι γαρίδες wasabi με mango και passion fruit σε συνδυασμό με το τηγανιτό ρύζι λαχανικών με ενθουσίασαν και με προετοίμασαν για το «κλείσιμο» ενός φανταστικού dinner και μιας αξέχαστης βραδιάς: Κομμάτια ανανά και δίπλα λιωμένη λευκή σοκολάτα.

Στο Sumosan κάθε πιάτο, κάθε μπουκιά, ήταν μια μικρή γιορτή, και το ηλιοβασίλεμα πάνω από τη θάλασσα το ιδανικό φόντο για μια βραδιά που δεν μπορεί να ξεχαστεί εύκολα. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θέλει γεύσεις που μένουν, στιγμές που ζεσταίνουν την καρδιά και την υπόσχεση πως οι καλύτερες εμπειρίες είναι ακόμα μπροστά μας.