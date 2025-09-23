Στο μεταξύ, μία νέα τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος Περηφάνια και Προκατάληψη, είναι ήδη στα σκαριά. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix, στο τέλος του 2026.

Ήταν Σεπτέμβριος του 1995, όταν η σειρά Περηφάνια και Προκατάληψη έκανε πρεμιέρα στο BBC, με έξι επεισόδια. Εκείνη την εποχή, έπαιζε η προβόλη ενός επεισοδίου την εβδομάδα. Η τηλεοπτική διασκευή του διαχρονικού έργου της Τζέιν Όστεν, θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις πιο επιτυχημένες, με πρωταγωνιστές τους Κόλιν Φερθ και Τζένιφερ Ελ.

Το Pride and Prejudice κέρδισε δύο βραβεία BAFTA και ένα Emmy, απογείωσε την καριέρα του Κόλιν Φερθ και χάρισε στην τηλεόραση μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της: τον κύριο Ντάρσι να αναδύεται από μια λίμνη με βρεγμένο πουκάμισο.

Η σειρά, της οποίας το σενάριο έγραψε ο Άντριου Ντέιβις, βασιζόμενος στο ομώνυμο μυθιστόρημα, εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο. Την εποχή που προβαλλόταν, προσέλκυσε πάνω από 11 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ίδιος λοιπόν, αποκάλυψε πως η ιδέα για τη σειρά, ξεκίνησε από μία πρώην φοιτήτριά του, η οποία του πρότεινε να δημιουργήσουν μια εκδοχή «πραγματικά σέξι».

Όπως γράφει το BBC, ο Ντέιβις αποκάλυψε πως χρειάστηκαν «χρόνια επιμονής και πειθούς» για να εγκριθεί η σειρά από τους ιθύνοντες, καθώς οι υπεύθυνοι του BBC θεωρούσαν τότε ότι οι δραματικές σειρές εποχής είχαν «ξεπεραστεί». Να σημειωθει εδώ, πως πλέον οι σειρές εποχής έχουν κερδίσει ξανά το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Ίσως για την ακρίβεια δεν ξεπεράστηκαν ποτέ.

Ο ίδιος λοιπόν διασκεύασε το μυθιστόρημα Περηφάνια και Προκατάληψη του 1813, με την ιστορία να ακολουθεί την Ελίζαμπεθ Μπένετ και την περίπλοκη σχέση με τον υπεροπτικό κύριο Ντάρσι. Η υπόθεση εστιάζει σε θέματα όπως ο έρωτας, η κοινωνική τάξη και οι προσδοκίες της εποχής μέσα από τη ζωή των ευκατάστατων οικογενειών της αγγλικής υπαίθρου στις αρχές του 19ου αιώνα.

Ο σεναριογράφος είπε πως η πρώην φοιτήτριά του, Σου Μπέρτουισλ, η οποία είναι σήμερα τηλεοπτική παραγωγός, του είχε πει: «Εσύ κι εγώ πρέπει να κάνουμε μια πραγματικά σέξι διασκευή του Περηφάνια και Προκατάληψη».

«Κατάλαβα αμέσως τι εννοούσε. Θα ήταν μια διασκευή που θα αναγνώριζε ότι η ουσία της πλοκής είναι το σεξ και το χρήμα, σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι η Τζέιν Όστεν είναι μόνο ευγένειες, έξυπνες ατάκες και χαρακτήρες κουμπωμένοι μέχρι το λαιμό», δήλωσε ο Ντέιβις στην εκπομπή Radio Wales Breakfast.

Όπως εξήγησε, από τις πρώτες κριτικές και τα δημοσιεύματα στον Τύπο έγινε φανερό πως η σειρά προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη αίσθηση απ’ ό,τι τα περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα εκείνης της περιόδου. «Ήταν η εποχή πριν το λεγόμενο binge watching, οπότε τα επεισόδια προβάλλονταν εβδομαδιαία. Αυτό δημιουργούσε μια αίσθηση σταδιακής κορύφωσης και προσμονής. Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μιλούσαν γι’ αυτό».

Η πιο σέξι σκηνή στο Pride and Prejudice

Αναφερόμενος στη σκηνή όπου ο κύριος Ντάρσι βγαίνει με βρεγμένο πουκάμισο από τη λίμνη του εξοχικού του κτήματος, ο Ντέιβις ξεκαθάρισε: «Ποτέ δεν είχα σκοπό να είναι σέξι αυτή η σκηνή. Η σκέψη μου ήταν να προσφέρουμε μια ματιά στον κύριο Ντάρσι, καθώς το μυθιστόρημα είναι γραμμένο αποκλειστικά από την οπτική της Ελίζαμπεθ. Αρχικά είχα στο μυαλό μου να βουτήξει γυμνός, αλλά για κάποιο λόγο αυτό χάθηκε στη διαδικασία… και έτσι κερδίσαμε το βρεγμένο πουκάμισο. Νόμιζα ότι οι θεατές θα έβλεπαν τη σκηνή ως γλυκιά και κωμική».

Σύμφωνα με τον Ντέιβις, ο Κόλιν Φερθ ποτέ δεν ξεπέρασε την επίδραση που είχε πάνω του ο ρόλος, αν και αρχικά ένιωθε «αρκετά άβολα με την ιδέα να υποδυθεί έναν ρομαντικό χαρακτήρα. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ο κόσμος συνεχίζει να βλέπει τη σειρά ακόμη και σήμερα», κατέληξε ο σεναριογράφος του Περηφάνια και Προκατάληψη.

Η νέα τηλεοπτική μεταφορά που ετοιμάζει το Netflix

Είναι τόσο διαχρονικό το έργο της Τζέιν Όστεν, που εμπνέει μέχρι σήμερα για την μεταφορά στην μικρή και μεγάλη οθόνη. Είναι ήδη γνωστό πως το Netflix θα φέρει τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του Περηφάνια και Προκατάληψη, με ένα δυνατό καστ.

Η σειρά θα αποτελείται από έξι επεισόδια και θα πρωταγωνιστούν η Έμμα Κόριν, στον ρόλο της Ελίζαμπεθ Μπένετ, και ο Τζακ Λόουντεν στον ρόλο του Φιτζγουίλιαμ Ντάρσι. Τη διασκευή υπογράφει η συγγραφέας και αρθρογράφος στους Sunday Times, Ντόλι Όλντερτον, η οποία δήλωσε πως «μου δόθηκε η ευκαιρία να βουτήξω ξανά στις σελίδες του βιβλίου, για να ανακαλύψω τόσο γνώριμους όσο και νέους τρόπους να το ζωντανέψω στην μικρή οθόνη».

Όσο για σκηνοθεσία, στο τιμόνι θα βρίσκεται ο έμπειρος Γιούρος Λιν, ενώ η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix προς το τέλος του 2026.