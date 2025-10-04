7 παραστάσεις που ξεχωρίσαμε και θα δούμε στο θέατρο τον Οκτώβριο

Ο μήνας που το JennyGr επιστρέφει στο θέατρο, παρακολουθώντας αγαπημένες παραστάσεις, έφτασε. Η ατζέντα της πόλης είναι γεμάτη επιλογές, όμως εμείς γνωρίζουμε ήδη ποιες θα δούμε μέσα στον Οκτώβριο.

Η εποχή που τα θέατρα σηκώνουν αυλαία, οι σκηνές γεμίζουν σκηνικά και τα μεσοβδόμαδα απογευματινά ραντεβού δίνονται σε κάποιο φουαγιέ, μόλις έφτασε. Ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που ηθοποιοί, συντελεστές και θεατές επιστρέφουμε στο θέατρο, εγκαινιάζοντας ακόμα ένα «ταξίδι» στην Τέχνη. Πολλές από τις παραστάσεις που θα ανέβουν τη σεζόν 2025-2026 έχουν προγραμματίσει την πρεμιέρα τους μέσα στον Οκτώβριο, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την επιλογή.

Πριν αναρωτηθείς, λοιπόν, «σε ποιο θέατρο να πάω το Σαββατοκύριακο» ή «ποια παράσταση να δω σήμερα», φροντίσαμε εμείς για εσένα. Αν δεν το έχεις ήδη καταλάβει, εμείς εδώ στο JennyGr λατρεύουμε το θέατρο και έτσι, και τη φετινή σεζόν η λίστα με τις παραστάσεις που περιμένουμε πώς και πώς να δούμε, είναι τεράστια. Προς το παρόν, ας επικεντρωθούμε, όμως, στον μήνα Οκτώβρη. Μπορεί ο πολιτιστικός χάρτης της πόλης να έχει άφθονες επιλογές, όμως εμείς προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε ποιες επτά θα δούμε σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες.

7 παραστάσεις που θα δούμε (και ίσως θα δεις) στο θέατρο τον Οκτώβριο

#1 Τέλος του Παιχνιδιού σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου και ο Μάκης Παπαδημητρίου ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν στη σκηνή του θεάτρου Ιλίσια την αριστουργηματική κωμωδία του Samuel Beckett, που καθρεφτίζει την ύπαρξή μας και υπογραμμίζει την ανάγκη του ατόμου να επικοινωνήσει με τους γύρω του - ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν να έχουν καταστραφεί. Οι δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί καλούνται να παρουσιάσουν στην ελληνική θεατρική σκηνή ένα από τα πιο εκρηκτικά και ενδιαφέροντα ντουέτα του παγκόσμιου θεάτρου. Οι πρώτες παραστάσεις έχουν γίνει ήδη sold out, συνεπώς αν σε ενδιαφέρει να τη δεις, πρέπει να βιαστείς.

Πρεμιέρα στις 13/10

Ηθοποιοί: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου, Δημήτρης Ντάσκας, Φραγκίσκη Μουστάκη.

#2 Ανεξάρτητα Κράτη σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη

Τα «Ανεξάρτητα Κράτη», μία από τις sold out παραστάσεις της περασμένης σεζόν, επιστρέφει στο θέατρο Χώρα. Το κείμενο των Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη παρουσιάζει ένα δημοσιογραφικό δράμα που «άγγιξε» όσους θεατές βρέθηκαν σε αυτή την αίθουσα, παρουσιάζοντας με ωμό τρόπο μια ιστορία - καθόλου μακριά από τη σημερινή κοινωνία. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής δραματουργίας, που στέλνει ηχηρά μηνύματα και προκαλεί σφίξιμο στο στομάχι, επιστρέφει με νέο κύκλο παραστάσεων και δεν γίνεται να το χάσεις.

Πρεμιέρα στις 5/10

Ηθοποιοί: Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκηστις Ζιρώ, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος.

Ελίνα Γιουνανλή

#3 Linda σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη

Ακόμα μία sold out παράσταση που ανεβαίνει ξανά τη φετινή σεζόν, μετά την περσινή μεγάλη επιτυχία. Η Κατερίνα Λέχου δίνει τη σκυτάλη στη Μυρτώ Αλικάκη, η οποία αναλαμβάνει να υποδυθεί τη Λίντα Γουάιλντ, μια γυναίκα τόσο ίδια με όλες εμάς. Επαγγελματίας, σύζυγος, μητέρα, προσπαθεί καθημερινά να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις, χωρίς να ζητάει τίποτα περισσότερο πέρα από την προσοχή και την αναγνώριση. Το έργο της Penelope Skinner «ζωντανεύει» στο θέατρο Επί Κολωνώ από την ομάδα Νάμα. Μια παράσταση τόσο αληθινή, τόσο ρεαλιστική, που όλες οι γυναίκες κάπως θα ταυτιστούμε. Από όποια σκοπιά, από όποια οπτική.

Πρεμιέρα στις 9/10

Ηθοποιοί: Μυρτώ Αλικάκη, Άλκης Κούρκουλος (επί οθόνης), Μιχάλης Μαρκάτης, Χριστίνα Μαριάνου, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργος Σαββίδης, Μαριέλα Δουμπού.

Πάτροκλος Σκαφίδας

#4 Τα παιδιά ενός ανώτερου Θεού σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου

Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» - ένα φωτεινό κεφάλαιο στην ιστορία του παγκόσμιου θεάτρου - έρχεται για πρώτη φορά στη σκηνή του θεάτρου Άλφα. Η «επαναστατική» αυτή η ιστορία ανατρέπει τα ταμπού και τις προκαταλήψεις γύρω από τα άτομα με κώφωση, φέρνοντας στην επιφάνεια τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων. Αποδομεί τα κοινωνικά στερεότυπα, εστιάζοντας στην αλήθεια και στην ουσία των πραγμάτων.

Πρεμιέρα στις 14/10

Ηθοποιοί: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Πάρης Θωμόπουλος, Άντρια Ράπτη, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σοφία Σίμου.

#5 Το όνομα σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

Το πολυβραβευμένο και πολυσυζητημένο έργο των Matthieu Delaporte & Alexandre de La Patellière σε μετάφραση Ελεονώρας Μελέτη έρχεται στη σκηνή του θεάτρου Αθηνά. Μία κωμωδία, που πρόκειται να προκαλέσει πολύ γέλιο, θίγοντας απλά, αλλά επίκαιρα θέματα. Εσύ θα φανταζόσουν ποτέ πως ένα όνομα μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω σε σχέσεις και φιλίες ζωής; Αν όχι, αυτή η παράσταση θα σε διαψεύσει. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη φορά που ανέβηκε στην Ελλάδα, επιστρέφει, αποτελώντας μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη στην ατζέντα της πόλης.

Πρεμιέρα στις 8/10

Ηθοποιοί: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ρένια Λουιζίδου, Κρατερός Κατσούλης, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ζαμπετάκης.

#6 Μαιρούλα σε σκηνοθεσία Φρόσως Λύτρα

Ακόμα μία παράσταση που θα δούμε αυτόν τον μήνα είναι η «Μαιρούλα», με τη Μαρία Σολωμού σε έναν συγκλονιστικό μονόλογο δια χειρός Λένας Κιτσοπούλου, που καθήλωσε τους θεατές που βρέθηκαν στο Μικρό Χορν την περσινή χρονιά. Μέσα σε 90 λεπτά, η Μαιρούλα αναφέρεται σε όλα τα κλισέ της κοινωνίας, στα δήθεν, στα πρέπει και γενικά σε όσα στερεότυπα μας εγκλωβίζουν. Όταν η καθημερινότητα δυσκολεύει, οι αντοχές μειώνονται και η υπομονή εξαντλείται, απλώς προσπαθείς να επιβιώσεις, έχοντας ως σύμμαχο το χιούμορ σου.

Πρεμιέρα στις 6/10

Ελένη Κατρακαλίδου

#7 Το μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας

Η παράσταση «Το Μπορντέλο της Μαντάμ Ρόζας» βασισμένο στο εμβληματικό βιβλίο της Σπεράντζας Βρανά «Το Τίμιο Μπορντέλο» επιστρέφει ξανά ως ένας καθηλωτικός μονόλογος από την ηθοποιό Δανάη Καλοπήτα. Μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές γεμάτες επιτυχίες, εξαιρετικές κριτικές και θερμή ανταπόκριση από το κοινό, το έργο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Αλκμήνη. Μια παράσταση που έχει συγκινήσει βαθιά όσους την παρακολούθησαν, καθώς αποκαλύπτει με αλήθεια και τρυφερότητα έναν κόσμο που παραμένει στο περιθώριο, και παράλληλα φωτίζει την αξιοπρέπεια και την ψυχή μιας γυναίκας που επιβίωσε.

Πρεμιέρα στις 3/10