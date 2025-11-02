Τον Νοέμβρη πάμε θέατρο: 5 παραστάσεις που ξεχωρίσαμε και θα δούμε μέσα στον μήνα

Η πρόταση για θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα και εμείς στο JennyGr δεν χάνουμε ευκαιρία να παρακολουθήσουμε εξαιρετικές παραστάσεις.

Θεατρικές παραστάσεις που έχουμε ακούσει, συζητήσει, διαβάσει και δει στα social media κάνουν - επιτέλους- πρεμιέρα μέσα στον Νοέμβριο και εμείς δεν γίνεται να λείπουμε από τις θέσεις των θεατών. Η πολιτιστική ατζέντα αυτού του μήνα είναι πλούσια, αφού στο λεκανοπέδιο Αττικής σηκώνουν αυλαία δεκάδες εξαιρετικές - τουλάχιστον αυτό το feeling έχουμε - παραστάσεις. Η λίστα θυμίζει πάπυρο, ωστόσο εδώ στο JennyGr προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε πέντε και σου τις παρουσιάζουμε. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για εντελώς διαφορετικά έργα με μοναδικό κοινό σημείο, πως ξεκινούν το «ταξίδι» τους στην Αθήνα φέτος.

Πέντε προτάσεις για τις τέσσερις εβδομάδες του Νοεμβρίου. Καταλαβαίνεις πως οι επιλογές είναι πολλές και η απόφαση δύσκολη. Από μιούζικαλ μέχρι κείμενο βραβευμένου συγγραφέα και νέα ελληνική δραματουργία, αυτός ο μήνας θα είναι γεμάτος τέχνη. Ταλαντούχοι ηθοποιοί και σκηνοθέτες ενώνουν τις δυνάμεις τους και ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε τη δουλειά τους. Αν, λοιπόν, σε ενδιαφέρει να περάσεις κάποια από τα βράδια του μήνα σου στο φουαγέ του θεάτρου, δεν έχεις παρά να τσεκάρεις την παρακάτω λίστα και να κλείσεις το εισιτήριο σου. Καλές θεατρικές βραδιές λοιπόν!

5 παραστάσεις που θα δούμε και, ίσως δεις και εσύ, στην Αθήνα τον Νοέμβριο

Annie στο Θέατρο Παλλάς

Κείμενο: Thomas Meehan

Σκηνοθεσία - Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Ηθοποιοί: Γιάννης Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρης Αγγέλου, Κατερίνα Σούσουλα, Βασίλης Αξιώτης, Στέλιος Κέλλερης, Μαρία Βασιλάτου, Γιώργος Βούντας, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ντόρα Γκέκα, Έμιλυ Γουσγούνη, Άννα Μαρία Κόρνια, Ζωηστέλλα Νικολάου, Στέργιος Περτσινίδης, Μάριος Πετκίδης, Πάρις Χαλάτσης, Σεσίλια Καβουριάδη και η Θέμις Μαρσέλλου

Στο ρόλο της Annie: Μυρτώ Φαραζή ή Μαριάνθη Χρόνη

Μαζί τους, σε διπλή διανομή, τα παιδιά: Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αριάδνη Βασιλαροπούλου, Σεσίλ Βελισσάρη, Εβελίνα Ηλιοπούλου, Μάντυ Κακαρούντα, Αλίκη Κίγκαν, Ηλιάνα Λάρισα, Βάνα Μπερτάκη, Έλενα Πελεκάνου, Μέλια Ροδίτη, Αιμιλία Ρούση, Κωνσταντίνα Τσουγιάννη

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin, έρχεται να μας θυμίσει ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει να μας βρει εκεί που δεν την περιμένουμε. Μαζί με μια μεγάλη ζωντανή ορχήστρα, λαμπερές χορογραφίες, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, σε μια φαντασμαγορική παραγωγή στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, θα ζήσουμε το ταξίδι ενός μικρού κοριτσιού που ζει σε μια δύσκολη εποχή βιώνοντας το σκληρό πρόσωπο της ζωής, αλλά επιμένει να ονειρεύεται, να ελπίζει, να τραγουδάει και να πιστεύει σ’ ένα καλύτερο αύριο για όλους.

Ταρτούφος του Μολιέρου στο Θέατρο Αλκυονίς

Σκηνοθεσία: Έλενα Μαυρίδου

Στον ρόλο του Ταρτούφου: Γιάννης Τσορτέκης

Ηθοποιοί: Ιωάννα Παππά, Μάξιμος Μουμούρης, Βασιλική Τρουφάκου, Χριστίνα Τσάφου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Ρένος Ρώτας, Σόλων Τσούνης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Στέργιος Κοντακιώτης, Στάθης Γεωργαντζής

Τέσσερις αιώνες μετά τη γέννηση του Μολιέρου, ο αμείλικτος καθρέφτης που ύψωσε απέναντι στην ανθρώπινη υποκρισία, τις κοινωνικές συμβάσεις και τα πάθη, παραμένει εξίσου αιχμηρός και επίκαιρος. Οι αποκαλούμενες «σκοτεινές» του κωμωδίες συνδυάζουν το σατιρικό στοιχείο με βαθιά υπαρξιακά ερωτήματα. Ο Ταρτούφος, με μοναδικά όπλα τον λόγο και τη φαινομενική αρετή, καταφέρνει να υπονομεύσει τη λογική, να μεταστρέψει τη θρησκευτική πίστη σε προσωπικό του όφελος και να διαστρεβλώσει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η φιλία, ο έρωτας και η τιμή. Παρά τη μάσκα του ευσεβούς, αποκαλύπτεται ως ένας δεξιοτέχνης της εξαπάτησης.

Η Δίκη του Κάφκα στο Θέατρο ARK

Διασκευή - Σκηνοθεσία - Σχεδιασμός Σκηνικού: Άρης Μπινιάρης

Ηθοποιοί: Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Θανάσης Ισιδώρου, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται ένα πρωί, στο κρεβάτι του, με τις πιτζάμες του για ένα έγκλημα που δεν γνωρίζει ποιο είναι. Παρά τη σύλληψή του όμως, του επιτρέπεται να συνεχίσει κανονικά τις καθημερινές δραστηριότητες της ζωής του. Το Δικαστήριο είναι εκεί απλώς για να παρατηρεί τις αντιδράσεις του. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Γιόζεφ Κ. αναζητά μάταια το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται, συνειδητοποιώντας σταδιακά ότι όλοι οι άνθρωποι που συναντά είναι, στην πραγματικότητα, μέρος αυτού του Δικαστηρίου, αυτού του μυστηριώδους οργανισμού που βρίσκεται πάντα στα ίχνη του, εξαφανίζοντας κάθε έννοια ιδιωτικότητας και ηρεμίας. Ένα Δικαστήριο που «έλκεται από την ενοχή» και ταυτόχρονα έχει το μοναδικό χάρισμα να εμφυσά στους κατηγορούμενους την τεχνική της αυτό-ενοχοποίησης. «Και στο τέλος, από εκεί που δεν υπήρχε απολύτως τίποτα, ξαφνικά ξεφυτρώνει μια μεγαλοπρεπέστατη ενοχή» συνειδητοποιεί κάποια στιγμή ο Γιόζεφ Κ.

Ελίνα Γιουνανλή

Η Κουζίνα στο θέατρο Κιβωτός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Ηθοποιοί: Σαμουήλ Ακίνολα, Πολύδωρος Βογιατζής, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάνα Καραπασιά, Γιώργος Κατσής, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής, Μιχάλης Σαράντης, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς, Γιλμάζ Χουσμέν

Το εμβληματικό έργο του Άρνολντ Γουέσκερ «Η κουζίνα», ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, ανεβαίνει τη σεζόν 2025-2026 στο Θέατρο Κιβωτός. Η δράση εκτυλίσσεται στα σπλάχνα ενός πολυσύχναστου εστιατορίου κατά τη διάρκεια μιας ακόμα εξαντλητικής ημέρας. Μάγειρες από διαφορετικές χώρες δουλεύουν αδιάκοπα σ’ αυτό το καζάνι που βράζει για να εξυπηρετήσουν έναν ατελείωτο όγκο παραγγελιών. Στη δίνη αυτού του αμείλικτου ρυθμού, προσπαθούν να βρουν μια ρωγμή χρόνου για να ονειρευτούν, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Και ίσως – να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.

Χρήστος Συμεωνίδης

Έντα στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος - Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Ηθοποιοί: Έλενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Ράνια Σχίζα, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Κώστας Φυτίλης

Έτος 2032 . Η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα. Για μια τετραετία η χώρα κυβερνήθηκε από τον πιο έντιμο πολιτικό που γνώρισε ποτέ. Ο Γεράσιμος Βαρδαβάς επιλέχθηκε από όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου που δημιούργησαν τη "Σύμπραξη" για να αντιμετωπίσουν τις μέχρι τότε συντηρητικές κυβερνήσεις. Τώρα, λίγο πριν τις επόμενες εκλογές, ο Γεράσιμος Βαρδαβάς βρίσκεται βαριά άρρωστος στο σπίτι του. Η κόρη του, Έντα, είναι δίπλα του. Ο σύζυγός της, Πολύζος, νυν υπουργός, αναμετριέται με άλλους πολιτικούς για τη διαδοχή της προεδρίας στη "Σύμπραξη" και, γιατί όχι, την πρωθυπουργία. Το πένθος της Έντα, ένα μεγάλο σκάνδαλο, εγωισμοί και ανταγωνισμοί φέρνουν την κατάσταση στο σπίτι του Βαρδαβά στα άκρα και τη χώρα στο χείλος του γκρεμού.