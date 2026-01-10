Ο Τσαφούλιας ξαναχτυπά: Είναι το Ριφιφί το αριστούργημά του;

Μετά την προβολή των τεσσάρων από τα συνολικά έξι επεισόδια, το συναρπαστικό και βαθιά ανθρώπινο σύμπαν του «Ριφιφί» προβάλλει ως ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η ελληνική τηλεόραση στην αυγή του νέου χρόνου.

Αυτοκίνητα των ‘90s κορνάρουν επίμονα στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Καλλιρόης. Κυρίες με ταγιέρ με βάτες μπαινοβγαίνουν σε γραφεία, η περίεργη γειτόνισσα χαζεύει από το μπαλκόνι την κίνηση, το συνοικιακό ζαχαροπλαστείο σερβίρει πάστα νουγκατίνα, ενώ κάπου στο βάθος ακούγεται η φωνή της Ρίτας Σακελλαρίου.

Η Αθήνα των ‘90s, όπως κάποιοι δεν τη γνώρισαν ποτέ, ζωντανεύει από το πρώτο δευτερόλεπτο του «Ριφιφί», της πλέον πρόσφατης τηλεοπτικής δουλειάς του Σωτήρη Τσαφούλια στην COSMOTE TV, που από τη στιγμή που την ξεκινάς, δεν μπορείς να σταματήσεις να βλέπεις.

Η απόλυτη αναβίωση της εποχής

Το πρώτο που σε καθηλώνει στο «Ριφιφί» είναι η εξαιρετική αναπαράσταση μιας εποχής γνώριμης όσο και ξεχασμένης. Η συνολική αίσθηση ενός ολόκληρου -περασμένου- κόσμου, όπως αποτυπώνεται στα σκηνικά,στα κτίρια, στα ρούχα, στα χτενίσματα, στις διαφημίσεις στα τρόλεϊ, στα πειραγμένα “παπιά”, στα ραδιοκασετόφωνα με την κεραία και τις 60άρες κασέτες, στη μελόντικα που παίζει τα κάλαντα, στη Μάγια τη Μέλισσα που προβάλλεται σε μια ογκώδη τηλεοπτική οθόνη, στο σεμεδάκι που στολίζει το ψυγείο, στον φραπέ και τα τσιγάρα που βρίσκονται σχεδόν σε κάθε γραφείο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr