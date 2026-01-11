Είδα το θρίλερ του Netflix που βρίσκεται στην κορυφή του Top10. Είναι τόσο καλό όσο λένε;

Το His & Hers είναι ένα θρίλερ με πολλές αναδρομές και ανατροπές. Ένα whodunnit με έξι επεισόδια που όλοι το βλέπουν μονοκοπανιά

Βλέπουμε όλο και πιο συχνά να μεταφέρονται στην μικρή οθόνη, ιστορίες βασισμένες σε best seller μυθιστορήματα. Κι αυτό δεν είναι καθόλου, αρκεί να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Το Netflix μας έδωσε μία τέτοια σειρά, για το πρώτο binge-watching της χρονιάς, η οποία γρήγορα σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού Top10. Ο λόγος για το His & Hers, που βασίζεται στο μυθιστόρημα της Άλις Φίνεϊ, που κυκλοφόρησε το 2020. Αν και εδώ, βέβαια, δεν έχουμε να κάνουμε με μια πιστή αντιγραφή.

Αν και δεν συνηθίζω να βλέπω σειρές με γνώμονα το να βρίσκονται στη δεκάδα του Netflix, είμαι περισσότερο της άποψης πως ο αλγόριθμος δεν θα σου δώσει κάποια διαμαντάκια που κρύβονται στην πλατφόρμα, το His & Hers αποτέλεσε εξαίρεση. Πολύς κόσμος το εκθειάζει στο ίντερνετ, παρακολουθώντας τα επεισόδια σερί.

Τι ακριβώς είναι το His & Hers

Η σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια, πλούσια σε αναδρομές και ανατροπές. Πρωταγωνιστές του δράματος είναι ο Τζον Μπέρνταλ και η Τέσα Τόμσον, δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί που όμως δεν έχουν την απαραίτητη χημεία για να με κρατήσουν στην ιστορία τους.

Στο His & Hers ο Μπέρνταλ υποδύεται τον Τζακ Χάρπερ, τον μοναδικό ντετέκτιβ της μικρής πόλης Νταλονέγκα, και η Τόμσον την Άννα, μία δημοσιογράφο στην Ατλάντα που προσπαθεί να κερδίσει ξανά την θέση της στο κανάλι, μετά από απουσία ενός χρόνου. Ένα εν διαστάσει ζευγάρι που όμως η δολοφονία μιας γυναίκας, τους φέρνει ξανά κοντά. Ένα πρόσωπο πολύ οικείο και για τους δύο. Εκείνος ερευνά την υπόθεση δολοφονίας της και εκείνη αναλαμβάνει το ρεπορτάζ, ως μια ύσταση ελπίδα να ανακτήσει την χαμένη αίγλη της.

Όσο ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας, η σειρά κάνει αρκετά flashbacks, απαραίτητα για να μας παρουσίασει τη σύνδεση που έχουν όλα τα πρόσωπα μεταξύ τους, τα οποία προφανώς θεωρούνται ύποπτα. Αν και το His & Hers είναι ένα whodunnit και επομένως θα μπορούσε να μεταφέρει την αγωνία, καταφέρνει το εντελώς αντίθετο: να τα κάνει αχταρμά χωρίς λόγο.

Έχουμε δολοφονίες, μια προβληματική παρέα κοριτσιών από το σχολείο, οικογενειακά δράματα, πολλά μυστικά και πολλές ανατροπές. Θα έλεγε κανείς πως αυτή είναι η επιτυχία των σειρών του Netflix. Μόνο που μπερδεύονται πολύ άτακτα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χαθεί το ενδιαφέρον από ένα σημείο και μετά. Σίγουρα η ανατροπή στο τέλος είναι καλή, αλλά αν το His & Hers ήταν ταινία και όχι μίνι σειρά με περιττές πληροφορίες και λεπτομέρειες, θα την απολάμβανα περισσότερο.

Το His & Hers δεν είναι μια κακή σειρά, ειδικά αν σου αρέσει το είδος, αλλά θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Το σενάριο σίγουρα δεν είναι το δυνατό σημείο της.