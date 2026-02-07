Είδαμε το The Beauty στο Disney+ και καταλάβαμε γιατί η νέα σειρά θρίλερ του Ράιαν Μέρφι είναι τόσο εθιστική

Στο 15ο επεισόδιο του Final Cut, η Δήμητρα Πραντάλου και ο Νίκος Σταματίνης, συζητούν για το The Beauty στο Disney+, που τους έκανε να πατούν "next episode" χωρίς δεύτερη σκέψη

Το The Beauty, η νέα σειρά των Ράιαν Μέρφι και Μάθιου Χόντσον, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Disney+, σε κερδίζει από τα πρώτα κιόλας λεπτά. Η Μπέλα Χαντίντ, ως μοντέλο στο σύμπαν του διάσημου σκηνοθέτη, περπατά στην πασαρέλα ενόσω αρχίζει να παρουσιάζει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Έχει μια ακαταμάχητη ανάγκη να πιει νερό, που την κάνει να γίνεται επιθετική και βίαιη. Ανεβαίνει στη μηχανή και ξεκινά ένα ανθρωποκυνηγητό, μέχρι που γίνεται το μεγάλο μπαμ - κυριολεκτικά.

Αυτή όμως δεν είναι η μοναδική περίπτωση, αντίστοιχα περιστατικά στον χώρο του μόντελινγκ εμφανίζονται όλο και περισσότερο. Την υπόθεση αυτή αναλαμβάνουν δύο ντετέκτιβ του FBI, που τους υποδύονται ο Έβαν Πίτερς και η Ρεμπέκα Χολ - με ομολογουμένως πολύ καλή χημεία μεταξύ τους - οι οποίοι προσπαθούν να εξιχνιάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Σύντομα, ανακαλύπτουν κάτι τρομακτικό: Ένας άγνωστος ιός σκοτώνει ανθρώπους, αλλά καμία άλλη πληροφορία δεν έχουν στη διάθεσή τους.

Μέχρι στιγμής έχουν κυκλοφορήσει πέντε επεισόδια στο Disney+, που έχουν γρήγορο ρυθμό και σε κάνουν να κολλάς - θέλεις να δεις πώς θα προχωρήσει η ιστορία. Το next episode είναι μονόδρομος. Στο The Beauty, ο πυρήνας της υπόθεσης είναι η εμμονή των ανθρώπων με την τελειότητα, προκαλώντας όλους μας να σκεφτούμε τι θα θυσιάζαμε γι’ αυτή.

Φυσικά, εκτός από την σκηνοθεσία και το σενάριο, το εξαιρετικό καστ παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού αποτελείται από τους Έβαν Πίτερς, Ρεμπέκα Χολ, Άστον Κούτσερ, Τζέρεμι Πόουπ και Άντονι Ράμος.

Εμείς είδαμε το The Beauty στο Disney+ και το συζητήσαμε στο Final Cut, του JennyGr και του ReaderGr. Για περισσότερες πληροφορίες, πάτησε απλά το play.

Το επεισόδιο: