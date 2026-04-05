4 σειρές για binge-watching το Πάσχα - Μία και μία όλες

Με αυτές τις σειρές θα περάσει ευχάριστα ο ελεύθερος χρόνος που θα έχεις το Πάσχα

Αν αναζητάς φρέσκες σειρές που θα σε κολλήσουν στην οθόνη τις ημέρες του Πάσχα -ειδικά αν έχεις ελεύθερο χρόνο- τότε έχω τις καλύτερες προτάσεις. Αν φυσικά έχεις δει τις μίνι σειρές που σου πρότεινα τις προάλλες, τότε σίγουρα μπορείς να τσεκάρεις τις ακόλουθες - είμαι βέβαιη πως θα σου αρέσουν όλες.

Με τριάδα-φωτιά στο καστ της τελευταίας σειράς, πιστεύω πως θα γίνει η αγαπημένη σου. Αλλά εννοείται πως το Something bad is going to happen είναι εξίσου από τις καλές σειρές, με την υπέροχη Καμίλα Μορόνε να κουβαλά όλη τη σειρά στις πλάτες της.

4 σειρές να δεις το Πάσχα

Something Very Bad Is Going to Happen

Από τις πολύ απολαυστικές σειρές που είδα πρόσφατα στο Netflix. Ό,τι πρέπει για την άδεια του Πάσχα. Στο Something Very Bad Is Going to Happen των οκτώ επεισοδίων, αντιλαμβάνεσαι από τον τίτλο και μόνο, πώς κάτι θα πάει πολύ στραβά σε αυτή την γαμήλια τελετή.

Η σειρά τρόμου της Χάιλυ Ζ. Μπόστον ακολουθεί την Ρέιτσελ και τον Νίκι που ταξιδεύουννστο απομονωμένο οικογενειακό σπίτι του για την προετοιμασία του γάμου. Ήδη κατά τη διάρκεια της διαδρομής συμβαίνουν περίεργα και ανεξήγητα πράγματα. Έχουμε έντονη ατμόσφαιρα μυστηρίου και υπερφυσικών στοιχείων, εξερευνώντας παράλληλα θέματα εμπιστοσύνης, επικοινωνίας και φόβου μέσα στις σχέσεις.

Dear Κiller Νannies

Στο Disney+ θα βρεις τη σειρά που ακολουθεί τον Χουάμπι, τον γιο του Πάμπλο Εσκομπάρ, που ζει μια παράξενη παιδική ηλικία με νταντάδες πληρωμένους δολοφόνους. Εξιδανικεύει τον πατέρα του αλλά μεγαλώνοντας ανακαλύπτει τη σκληρή αλήθεια: ο ήρωάς του είναι εγκληματίας. Με τα χρόνια, καλείται να αντιμετωπίσει το βάρος του ονόματός του και να αποφασίσει: θα συνεχίσει την οικογενειακή κληρονομιά ή θα ξεκινήσει μια νέα ζωή από το μηδέν.

Το Dear Κiller Νannies δεν είναι μια ακόμη ιστορία για ναρκωτικά και βία, αλλά περισσότερο μια ψυχολογική, coming‑of‑age αφήγηση σε θέματα της απώλειας της αθωότητας, την βαρύτητα της κληρονομιάς και του ονόματος και την ενήλικη ωρίμανση σε έναν βίαιο κόσμο.

Ripple

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που βρίσκεται στο ελληνικό top10 του Netflix. Το Ripple είναι από τις πραγματικά καλές σειρές, που εκτός από συγκίνηση, σε βάζουν σε σκέψη, κυρίως για το πώς οι συμπτώσεις και οι αποφάσεις μπορούν να φέρουν απρόβλεπτες αλλαγές και νέες ευκαιρίες στη ζωή.

Η υπόθεση ακολουθεί τέσσερις αγνώστους των οποίων οι ζωές μπλέκονται απρόσμενα μέσω μικρών, φαινομενικά ασήμαντων γεγονότων. Κάθε μικρή πράξη ή επιλογή τους δημιουργεί ένα «ripple effect», δηλαδή συνέπειες που αλλάζουν ριζικά τη ζωή τους και τις σχέσεις τους. Ουσιαστικά επικεντρώνεται σε ανθρώπινες συνδέσεις, προσωπικές απώλειες, αναγέννηση και την επίδραση των πράξεων μας στους άλλους.

DTF St. Louis

Αν πραγματικά θες να κολλήσεις με μια σειρά, το DTF St. Louis είναι δεδομένο πως θα το πετύχει. Θα τη βρεις στο HBO Max, με πέντε επεισόδια διαθέσιμα από τα συνολικά επτά. Πρωταγωνιστούν ο Τζέισον Μπέιτμαν του Ozark, ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ του Stranger Things και η Λίντα Καρντελίνι του Dead to Me.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα ερωτικό τρίγωνο μεταξύ τριών ενηλίκων στις μέσες ηλικίες -δύο άντρες και μια γυναίκα- που βιώνουν κρίση στη ζωή και τις σχέσεις τους. Αυτές οι σχέσεις και επιλογές τους συνδέονται με μια φανταστική εφαρμογή γνωριμιών που ονομάζεται “DTF St. Louis”, η οποία χρησιμοποιείται από παντρεμένα άτομα για μυστικά ραντεβού. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, ανακαλύπτεται ότι ένας από αυτούς καταλήγει νεκρός κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, και δύο ντετέκτιβ ερευνούν την υπόθεση, με τα γεγονότα να ξετυλίγονται σε μη γραμμική αφήγηση που επανέρχεται σε προηγούμενες σκηνές για να δώσει νόημα στο πάζλ της ιστορίας.