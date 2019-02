Tι κάνετε όταν πληκτρολογήσετε κάτι λάθος στο iPhone; Αυτό το tip θα σας αλλάξει τη ζωή

Tι κάνετε όταν πληκτρολογήσετε κάτι λάθος; Διαγράφετε όλη την πρόταση; Προσπαθείτε να μετακινήσετε τον κέρσορα στη λέξη που προσπαθείτε να διορθώσετε; Κάνετε αυτό με τον μεγεθυντικό φακό;

Ένα tweet που έγινε viral παρουσιάζει άλλη μια πιθανότητα και ίσως αλλάζει τα πάντα. H χρήστης του twitter Krissy Brierre-Davis μας έδειξε έναν τρόπο να φτιάχνουμε ένα τυπογραφικό λάθος στο iphone χρησιμοποιώντας το spacebar.

Όσοι από εσάς δεν ξέρετε σε τι αναφερόμαστε, ανοίξτε το iPhone σας σε ένα γραπτό μήνυμα και αρχίστε να γράφετε κάτι, οτιδήποτε. Τώρα κρατήστε πατημένο το spacebar και πατήστε μια δεύτερη φορά ενώ το έχετε πατημένο (μέχρι να κάνει αυτό το μικρό "κλικ"). Τώρα θα μπορείτε να μετακινήσετε τον αντίχειρά σας και να πάτε τον κέρσορα όπου θέλετε. Μάλιστα μπορείτε να το κάνετε αυτό πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, δεν χρειάζεται καν να είναι το spacebar.

How come you guys never told me this iPhone trick? I feel duped. pic.twitter.com/2RfRhI4Y1X