Η τελευταία σεζόν του Game of Thrones έχει κι άλλο λάθος και είναι αρκετά μεγάλο

Μετά από πολλά λάθη που εντόπισαν οι fans στην 8η σεζόν του Game of Thrones, αναακάλυψαν κι άλλο ένα - κι αυτή τη φορά είναι πιο σοβαρό από ένα ποτήρι καφέ.

Για πολλές σεζόν, οι fans έβλεπαν το King's Landing μέσα από τα μάτια της Cersei στην κορυφή του πύργου. Καθώς εκείνη κοίταζε από μέσα, μπορούσαμε να δούμε το βασίλειο, τον ωκεανό, κι ένα εντυπωσιακό, βραχώδες έδαφος, το οποίο φαίνεται πως δεν τα κατάφερε μέχρι τη μάχη του King's Landing. Ένας χρήστης του Reddit έκανε αυτήν την ανακάλυψη, και δημοσίεσε δύο screenshots με τη λεζάντα "Θυμάστε όταν το King's Landing είχε βουνά;"

Μην αφήνετε τον καπνό στη δεύτερη φωτο να σας μπερδέψει. Η έκταση φαίνεται ότι έχει ισοπεδωθεί πολύ πριν η Daenerys κι ο Drogon του βάλουν φωτιά, σκοτώντας αθώα πλήθη. Ένας λογαριασμός στο Twitter ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει κάποια σχέση με τον συγκεκριμένο χρήστη του Reddit, δημοσίευσε μια φωτό του Tyrion να πλησιάζει τις πύλες πριν τη βίαιη μάχη, ως απόδειξη. Πίσω του μπορούμε να δουμε αχνά τις κορυφογραμμές των βουνών. Ωστόσο, αυτές δεν μοιάζουν καθόλου με τους καταπράσινους λόφους που έχουμε δει σε προηγούμενες λήψεις του συγκεκριμένου μέρους

Everyone's talking about the coffee cup but can we talk about why the fuck King's Landing is now in a desert without mountains? @ r/FreeFolk > https://t.co/AYsI7fSTsf #GameofThrones #GoT #GameofThronesLeaks #GoT8 #reddit #freefolk pic.twitter.com/L2vJN1TPqT