7 ταινίες που είναι καλύτερες από το βιβλίο

Tα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες ταινίες από αυτές που κυκλοφορούν είναι remakes από παλιότερες ταινίες, συνέχειες, μεταφορές από comics ή από βιβλία. Μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη έμπνευσης, ή στην ιδέα ότι αν μεγαλύτερο μέρους του κοινού νιώθει πιο οικεία με την ταινία, θα είναι πιο πιθανό να τη δει.

Η ιδέα αυτή μοιάζει καλή εκ πρώτης όψεως, όμως σπανίως αποδεικνύεται σωστή. Πολύ λίγες ταινίες στα χρονικά έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες, κι ακόμη λιγότερες να ξεπεράσουν το βιβλίο. Οι παρακάτω ταινίες, ομολογουμένως, τα έχουν πάει πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα.

1. Ο Νονός (The Godfather)

O Noνός θεωρείται μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Το μυθιστόρημα του Mario Puzo είναι απολαυστικό, κι αποτελεί την καθιέρωση των ιστοριών με μαφιόζους στην ποπ κουλτούρα. Η μεταφορά όμως στην μεγάλη οθόνη από τον Francis Ford Coppola, είναι αριστουργηματική, κι επιτυγχάνει μια ροή και συνέχεια που στο βιβλίο δεν υπάρχει.

2. Τρελές ιστορίες έρωτα και φαντασίας (The Princess Bride)

Ένα από τα αγαπημένα κινηματογραφικά παραμύθια του κοινού, είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του William Goldman. Ένας από τους λόγους που η ταινία είναι τόσο καλή είναι ότι η μεταφορά του σεναρίου έχει γίνει από τον ίδιο τον Goldman. Επιπλέον, ο σκηνοθέτης Rob Reiner κατάφερε να αποδώσει τον ρομαντισμό και την περιπέτεια τόσο ωραία, που ξεπέρασε το βιβλίο.

3. Forrest Gump

Η ταινία από μόνη της προκαλεί μερικά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον πρωταγωνιστή της και την αναπηρία του, όμως αναμφίβολα υπάρχει μια γλυκύτητα και μια συμπάθεια στην ενσάρκωσή του από τον Tom Hanks. Στο βιβλίο ο Forrest γίνεται αστροναύτης, πάει στο διάστημα, γνωρίζει έναν χιμπαντζή και σχεδόν γίνεται βορά για καννιβάλους. Να μια φορά που το βιβλίο είναι πραγματικά καλύτερο.

4. Blade Runner

To βιβλίο του Philip K. Dick, με τίτλο "Ηλεκτρικό πρόβατο" (Do Androids Dream of Electric Sheep?) είναι ένα από τα σημαντικότερα βιβλία στην επιστημονική φαντασία, και αποτελεί ένα ιδιοφυές έργο. Η ταινία του Ridley Scott όμως, η οποία είναι χαλαρά βασισμένη στο "Ηλεκτρικό πρόβατο", αξιοποιεί τους προβληματισμούς του βιβλίου και ανάγει ένα ιδιόρρυθμο βιβλίο σε ένα σκοτεινό όραμα για το μέλλον της ανθρωπότητας.

5. Fight Club

Το βιβλίο του Chuck Palahniuk είναι αρκετά πιο φλατ από την μεταφορά του David Fincher. Το κινηματογραφικό Fight Club διαθέτει περισσότερο σασπένς, αφού το βιβλίο "δίνει" την ανατροπή από την αρχή σχεδόν, και οι δύο πρωταγωνιστές έχουν απογειώσει τους χαρακτήρες τους. Το βιβλίο βέβαια έχει μια πιο παιγνιώδη και σαρκαστική προσέγγιση, όμως δύσκολα θα είχε βρει τη θέση του στην ποπ κουλτούρα χωρίς τον υπερβατισμό της ταινίας και το ταλέντο του Fincher.

