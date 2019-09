Το νέο συλλεκτικό νόμισμα των δυο ευρώ είναι αφιερωμένο στον Asterix

View this post on Instagram

Na última quinta-feira, dia 19 de setembro, aconteceu a estreia nacional do longa-metragem de animação francês ASTERIX E O SEGREDO DA POÇÃO MÁGICA, de Louis Clichy e Alexandre Astier, que trabalharam juntos em “Asterix e o Domínio dos Deuses”. O novo animado foi um sucesso de público na França, levando mais de 4 milhões de pessoas aos cinemas e conta a história inédita baseada nos personagens criados por René Goscinny e Albert Uderzo há 60 anos. Nesta nova aventura, a magia e essência dos clássicos quadrinhos é resgatada e vamos conhecer o que acontece quando o velho druida e protetor da aldeia, Panoramix, acaba caindo de uma árvore durante a colheita de visco, e ele decide que é hora de repassar seu manto e garantir o futuro da aldeia. Acompanhado por Asterix e Obelix, ele parte em uma viagem pela Gália em busca de um jovem druida bom e talentoso para transmitir o Segredo da Poção Mágica. Com cópias legendas e dubladas (com voz de Gregório Duvivier como Asterix), ASTERIX E O SEGREDO DA POÇÃO MÁGICA estreou em mais de 11 cidades do Brasil. #AsterixeoSegredoDaPoçãoMágica #AsterixeoSegredoDaPocaoMagica #AstérixLeSecretdelaPotionMagique #Asterix #Bonfilm #AlexandreAstier #LouisClichy #GregórioDuvivier #Desenho #DesenhoAnimado #Animação #França #CinemaFrancês #BoaNoite #Cinema