Η σειρά La Casa de Papel έγινε ταινία πορνό

Óbvio que já fizeram uma paródia pornô brasileira da famosa série "La Casa de Papel". A produtora HardBrazil não dormiu no ponto e lançou o filme "La Casa de Raquel". A estrutura narrativa da paródia é igual ao primeiro episódio da série original. No média-metragem dirigido por Fábio Silva, um grupo de assaltantes entram na casa da tal Raquel para roubar um misterioso pen-drive cujo conteúdo é omitido do roteiro. O papel adaptado do misterioso e inteligente Professor ficou por conta da atuação de Stanlay Miranda, figura conhecida na pornografia brasileira por ter sido dono da Buttman Brazil. #lacasadepapel #paródia #parody #porn #lacasaderaquel #brazilianporn #culturapop #universocals