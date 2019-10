Ξεκίνησε η παραγωγή του θρίλερ «Death on the Nile»

To θρίλερ μυστηρίου "Death on the Nile" βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Agatha Cristie, ξεκίνησε την παραγωγή του. Η ταινία θα γυριστεί στο Longcross Studios έξω από το Λονδίνο και σε κάποιες τοποθεσίες στην Αίγυπτο. Το Death on the Nile αναφέρεται στην περιπέτεια του Αιγύπτιου, Hercule Poirot, η οποία καταλήγει σε μια τρομακτική αναζήτηση ενός δολοφόνου, όταν σ' έναν ειδυλλιακό μήνα του μέλιτος, δολοφονούνται κάποιοι άνθρωποι. Η ιστορία της ψυχαναγκαστικής αγάπης και των συνεπειών των φόνων, εμφανίζεται σε ένα επικίνδυνο τοπίο προκαταλήψεων, με αρκετές συγκλονιστικές ανατροπές, αφήνοντας το κοινό να αναρωτιέται μέχρι το τέλος της ιστορίας.

Ο Kenneth Branagh επιστρέφει στη σκηνοθεσία με το καστ των ηθοποιών να περιλαμβάνει: τον Tom Bateman (ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Bouc από το Orient Express), την Annette Bening (Captain Marvel), τον Russell Brand (Ballers), τον Ali Fazal (Victoria & Abdul), την Dawn French (French and Saunders), τον Gal Gadot (Wonder Woman), τη Rose Leslie (Game of Thrones), Emma Mackey (Sex Education), Sophie Okonedo (The Secret Life of Bees), Jennifer Saunders (Absolutely Fabulous) και Letitia Wright (Black Panther).

