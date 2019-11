Αυτή είναι η εφαρμογή που θέλουν όλοι να κατεβάσουν αλλά η Apple το απαγορεύει

View this post on Instagram

. O #aplicativo Like Patrol, disponível na Apple Store, foi criado para que usuários curiosos consigam #bisbilhotar likes, perfis e também um #ranking com os maiores fãs das pessoas espionadas. . Além de violar as #regras do Instagram, esse aplicativo é polêmico porque tem recursos parecidos com os #stalkerwares, aqueles #softwares espiões criados para monitorar a #vida dos outros. . Preste atenção! A #internet não é terra de ninguém. . A #privacidade está prevista na Constituição Federal como um direito fundamental do #cidadão. . E não se esqueça de que a LGPD está chegando, e a coisa vai ficar ainda mais séria para quem não respeita a #privacidade. . 📷Divulgação/Like Patrol