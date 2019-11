«You're getting old»: Η εφαρμογή που μετράει τα δευτερόλεπτα που ζούμε (και πολλά άλλα) θα γίνει η νέα σας εμμονή

Ξέρετε πόσο χρονών είστε. Μέχρι εδώ όλα καλά. Ξέρετε όμως ακριβώς, τις μέρες και τα δευτερόλεπτα που ζείτε; Ξέρετε πόσες φορές έχετε αναπνεύσει στη ζωή σας και πόσους χτύπους έχει κάνει η καρδιά σας;

Αν θέλετε κι εσείς να ρίξετε φως στο πόσο χρονών είστε, ακριβώς το You Getting Old! θα σας λύσει την απορία!

Και δεν σταματά εκεί! Με μία απλή συμπλήρωση της ημερομηνίας γεννήσεως θα σας εμφανίσει επίσης μια σειρά γεγονότων και στατιστικών σχετικά με τη διάρκεια ζωής σας. Από τα παγκόσμια γεγονοτα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παιδικής σας ηλικίας μέχρι πόσοι άνθρωποι έχουν την ίδια ημερομηνία γέννησης με εσάς και είναι ακόμα ζωντανοί! Τουλάχιστον εντυπωσιακό; Νιώσατε και εσείς ότι μεγαλώσατε πολύ ή όχι ακόμα;