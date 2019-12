Ένα από τα πιο διάσημα memes του Internet πήρε ζωή από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και σκορπά γέλιο ξανά

Καθημερινά συναντάμε στα social media αμέτρητα memes που μας κάνουν να γελάμε μέχρι δακρύων. Yπάρχουν φορές που μπορούν να μας φτιάξουν ολόκληρη την μέρα και πολλά α0πό αυτά καταφέρνουν και γίνονται viral.

Eνα από αυτά, με εκατομμύρια αναδημοσιεύσεις, σχόλια και likes πήρε ξανά ζωή, αφού οι ίιοι οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν και αναδημιούργησαν την γνωστή σκηνή.

Η stock φωτογραφία ονομάστηκε «The distracted boyfriend meme» και πεικονίζει ένα ζευγάρι να περπατά και μία άλλη γυναίκα να διασχίζει το δρόμο. Ο άντρας εντυπωσιασμένος, γυρίζει να την θαυμάσει και φυσικά η σύντροφος του δείχνει φανερά ενοχλημένη.

Τραβήχτηκε το 2015 από τον Ισπανό φωτογράφο, Antonio Guillem, στη Χιρόνα, για το πρακτορείο φωτογραφιών Shutterstock, όμως ήταν μόλις το 2017, που έγινε viral.

Oι πρωταγωνιστές κάνουν και πάλι το γύρο του διαδικτύου καθώς πόζαραν μπροστά από την γνωστή φωτογραφία και αναπαρέστησαν την πόζα.

Distracted boyfriend meme reunion. This is hard to look at... pic.twitter.com/hnbiCnfIMQ

— Today's 97.5 (@todays975) October 2, 2018