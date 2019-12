Miss World 2019: Η απίστευτη αντίδραση της Miss Nigeria όταν άκουσε ότι δεν κέρδισε το στέμμα

Η Miss Nigeria, Nyekachi Douglas μπορεί να μην κέρδισε τον τίτλο της Miss World 2019, αλλά κατέκτησε τις καρδιές του κοινού σε όλο τον κόσμο με την πιο απίστευτη αντίδραση που είχε, η οποία έγινε γρήγορα viral.

Η Douglas έφτασε μέχρι την τελική τριάδα του διαγωνισμού μαζί με τη Miss Jamaica, Toni- Ann Singh και τη Miss Brazil, Elis Coelho.

May Your friends be excited about your success just like Miss Nigeria 😍 pic.twitter.com/RQ8LXjBn12

Οι τρεις συμμετέχουσες κρατούσαν η μία την άλλη για υποστήριξη μέχρι την ανακοίνωση του ονόματος, ενώ όταν η Singh ανακηρύχθηκε νικήτρια, η Miss Nigeria δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό και τη χαρά της, ζητωκραυγάζοντας!

Absolutely amazing in all my years of watching never seen another queen this excited about someone else's win. #MissNigeria you are simply the best. https://t.co/KwqstlFCGf

— Tє̲̣̣̣̥mptє̲̣̣̣̥d (@millibrown1) December 15, 2019