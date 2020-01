«Rock Wallaby»: Ομάδα διάσωσης πετάει από αεροπλάνα τροφές στα ζώα στην Αυστραλία για να επιβιώσουν από τις φωτιές

Μεγάλη επιχείρηση από αεροπλάνα έχει ξεκινήσει προκειμένου να δοθεί τροφή σε ζώα που σώθηκαν από τις φωτιές στην Αυστραλία.

Ειδικότερα, οι αρχές της νότιας Νέας Ουαλίας έχει επιστρατεύσει αεροπλάνα, τα οποία πετούν καρότα και γλυκοπατάτες σε περιοχές με πληθυσμούς καγκουρό γουάλαμπι, καθώς η φωτιά έχει αφανίσει τη βλάστηση γύρω από τον βραχώδη βιότοπό τους.

