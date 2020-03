Οι προφητικοί “The Simpsons”, ο κορωνοϊός και ο θάνατος του Kobe Bryant

Σίγουρα θα έχετε πέσει πάνω σε κάποιο post στα social media σχετικά με την πρόβλεψη των Simpsοns για τον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, viral έχει γίνει το 21ο επεισόδιο της 4ης σεζόν της θρυλικής σειράς που παίχτηκε το 1993. Ο Homer Simpson στο επεισόδιο με τίτλο “Marge in Chains” παρήγγελε έναν αποχυμωτή από το Internet. Ο αποχυμωτής συσκευάζεται σε ένα εργοστάσιο στην Οσάκα της Ιαπωνίας και πριν κλείσει το κουτί, ο εργάτης βήχει μέσα, εκμυστηρεύοντας στον συνεργάτη του ότι είναι κρυωμένος. Έτσι, όταν το πακέτο φτάνει στο Springfield, έχει μέσα του και τα μικρόβια του άρρωστου εργάτη. Συνεπώς, αυτά μεταφέρονται σε όλη την πόλη με όλα τα επακόλουθα.

Οι λάτρεις της σειράς ίσως θυμούνται το επεισόδιο και επειδή μάλλον δεν είναι καθόλου λίγοι ανά τον κόσμο, με την εξάπλωση του κορωνοϊού έσπευσαν να κάνουν τον συνειρμό και φυσικά να το μοιραστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι προφητείες των Simpsons

Η αλήθεια είναι ότι η σειρά έχει συνδεθεί αρκετές φορές με σημαντικά γεγονότα που αφορούν συνήθως την παγκόσμια κοινότητα. Από την εκλογή του Trump, και τον ιό Ebola μέχρι τον τρόπο που σκοτώθηκε ο Kobe Bryant, οι δημιουργοί των Simpsons, έχουν φανεί αρκετά μπροστά από την εποχή τους.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι όπως έχουν παραδεχθεί στην Apple, το αυτόματο σύστημα διόρθωσης στα κινητά ήταν εμπνευσμένο από τους Simpsons. Πολλά από τα γεγονότα και τις περιπέτειες της σειράς έχουν συμβεί αρκετά χρόνια μετά στην πραγματικότητα.

Προφητικά ή μήπως όσοι έγραφαν για την σειρά κοιτούσαν μπροστά, αντιλαμβανόμενοι καλύτερα από όλους την πραγματικότητα;

Οι ενστάσεις για την προφητεία

Φυσικά, όπως σε κάθε περίπτωση, υπάρχει και ο αντίλογος. Ένας από αυτούς είναι και η editor Lavender Baj, η οποία δηλώνει φανατική των Simpsons. Η ίδια έγραψε έναν άρθρο σχετικά με την πρόβλεψη του κορωνοϊού, στο οποίο παραδέχεται σαφώς όλες εκείνες τις “προφητείες” που έχουν αποδοθεί στη σειρά, αλλά θεωρεί ότι ο κορωνοϊός δεν είναι μέσα σε αυτές. Επισημαίνει ότι το επεισόδιο έχει να κάνει μία εισαγόμενη γρίπη στην πόλη των Simpsons που αναφέρεται ως “Osaka flu” κι όχι ως “Corona Virus”.

Just wondering, did @TheSimpsons predict the coronavirus? 🧐 pic.twitter.com/usOztjiAa3

— Matthew Stone (@MatthewDStone) March 11, 2020