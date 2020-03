5 ασχολίες που θα σας κάνουν να μη θέλετε να αποχωριστείτε το σπίτι σας

View this post on Instagram

📌 10 consigli per affrontare al meglio questi giorni in casa con bambini.⠀ ⠀ Doverosa premessa: armatevi di pazienza o non ne uscirete vive 🤪⠀ ⠀ 1. Al mattino, dopo colazione, vestite i bambini e preparateli come se doveste uscire. Vi sentirete meglio a vederli ordinati (anche se durerà poco). 👕👖👗👚⠀ ⠀ 2. Lasciateli liberi di giocare. Daranno spazio alla fantasia, si inventeranno pirati, dottori, maestri, esploratori... 👨‍🏫👩‍🍳👨‍🔧👨‍🚒🕵️‍♂️ E voi avrete il tempo di dare una sistemata alla casa (anche questo durerà poco!!)⠀ ⠀ 3. Scegliete una playlist su Spotify che vi dia la carica. Quindi spegnete l'aspirapolvere e date il via a balletti idioti... Ecco la pillola del buon umore! 🎶💃🕺⠀ ⠀ 4. "Che facciamo oggi?" ⠀ Organizzate la giornata, stabilite delle tempistiche in modo che il tempo passi più velocemente. ⏳⠀ ⠀ 5. Momento videochiamata con i nonni/amici/affetti. 🤳💘 Momento di abbracci. Di sorrisi. Di #andràtuttobene.⠀ ⠀ 6. Fate qualcosa di creativo.⠀ Un disegno, un lavoretto per la festa del papà (shh 🤫), impastate una pizza o preparate dei dolci. Fate sporcare i vostri figli, fateli sporcare i vestiti e la cucina... Tanto cosa avete da fare se non rimettervi a pulire?!!⠀ ⠀ 7. Leggete un libro se il bimbo é piccolo. Fate leggere un libro se il bimbo è un po' più grande. 📚 Se non amano i libri, fate vedere un cartone (magari in inglese!)⠀ ⠀ 8. Fate un po' di attività fisica.⠀ In realtà è un momento per le mamme, ma di certo non staranno fermi a guardarvi. Quindi capriole, addominali, jumping jack, squat... insomma inventate qualcosa! 🤸‍♀️⠀ ⠀ 9. Parlate con i vostri figli.⠀ Tranquillizzateli, perché torneremo alla normalità. Fate progetti, pensate ad un posto dove andare appena sarà possibile, scegliete un gioco che comprerete. Perché se lo meritano, cavolo se lo meritano! 🏆 ⠀ 10. Mantenete un atteggiamento positivo. ⠀ " Non siamo fermi, stiamo solo prendendo la rincorsa per una strada migliore".🌈❤️ . 😊Avete altri consigli?