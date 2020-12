H Catherine O’Hara αναβιώνει την επική σκηνή του «Home Alone 2» 28 χρόνια μετά

Το Home Alone κυκλοφόρησε το 1990 και το sequel Home Alone 2 Lost in New York δύο χρόνια αργότερα και κατατάσσεται στις πλέον κλασικές και αγαπημένες Χριστουγεννιάτικες ταινίες.

Το «Μόνος στο Σπίτι» έγινε η κωμωδία με τα περισσότερα έσοδα στο box office όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ρεκόρ το οποίο κατείχε και παγκοσμίως μέχρι και το 2011 όταν κυκλοφόρησε η ταινία «The Hangover II».

Για την ιστορία ακολούθησαν άλλες δύο συνέχειες της ταινίας (συνολικά 4 ταινίες) στις οποίες ωστόσο πρωταγωνιστούν άλλοι ηθοποιοί.

Δεν μπορούμε να φανταστούμε Χριστούγεννα χωρίς τον σκανταλιάρη Kevin McCallister (Macaulay Culkin) και φυσικά την οικογένειά του.

H βραβευμένη με Emmy Catherine O’Hara βρισκόταν στον ρόλο της μητέρας του.

28 χρόνια μετά, η ηθοποιός γίνεται viral στο TikTok καθώς αναβιώνει την επική σκηνή του «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», αυτή όπου βρίσκεται στο αεροδρόμιο όταν συνειδητοποιεί ότι ξέχασε τον Kevin.

Το Home Alone, όπως πολλές επιτυχίες των ’90s, επιστρέφει με reboot στο συνδρομητικό κανάλι Disney+. Ωστόσο δεν είναι και πολύ ευχάριστα νέα για όλους τους λάτρεις της ταινίας. Ο σκηνοθέτης της, Chris Columbus, που δεν θα συμμετέχει στο νέο project το χαρακτήρισε “σπατάλη χρόνου” μιλώντας τον περασμένο μήνα στο Insider. “Κανείς δεν επικοινώνησε μαζί μου για αυτό”, δήλωσε. “Ποιο το νόημα; Πιστεύω βαθιά ότι δεν επαναλαμβάνεις ταινίες που έχουν μακροβιότητα όπως το Home Alone. Δεν πρόκειται να δημιουργήσεις ξανά μια στιγμή έκλαμψης. Απλά δεν πρόκειται να συμβεί”.

Από την άλλη το Schitt’s Creek, όπου πρωταγωνιστεί η Catherine O’Hara είναι μια κωμική σειρά που σάρωσε στα τελευταία βραβεία Emmy -απέσπασε συνολικά 9- και ξετυλίγει την ιστορία μιας οικογένειας εκατομμυριούχων που χάνει την περιουσία της και μετακομίζει στην αγροτική ομώνυμη πόλη.

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits.