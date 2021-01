Hayao Miyazaki: 80 χρόνια δημιουργίας για τον Ιάπωνα "Walt Disney"

Δεν συνηθίζω να γράφω συχνά για σκηνοθέτες καθώς ποτέ δεν ήμουν τόσο συνεπής fan του κινηματογράφου. Κάποτέ όμως υπήρξα παιδί και αν με ρωτάτε δεν υπάρχει ταινία κινουμένων σχεδίων που να χαράχτηκε στην μνήμη μου πιο έντονα από το Spirited Away του Hayao Miyazaki, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 80 του χρόνια. Κάτι στους μυστηριώδεις χαρακτήρες με την απόκοσμη όψη, κάτι στα μουντά χρώματα της ταινίας που μοιάζουν να τα καλύπτει μια μαγική ομίχλη, και φυσικά ο Νο-face (o Απρόσωπος που τόσο με φόβιζε) έχει μια ακαταμάχητη γοητεία, χαρακτηριστική του Ιάπωνα σκηνοθέτη με την αχαλίνωτη φαντασία.

Ο Hayao Miyazaki γεννημένος στις 5 Ιανουαρίου του 1941 στο Τόκιο της Ιαπωνίας, είναι ο διαπρεπής σκηνοθέτης πολλών γνωστών και δημοφιλών ταινιών κινουμένων σχεδίων και ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας παραγωγής και διανομής Studio Ghibli.

Το θρυλικό αυτό στούντιο είχε ιδρυθεί στο Κογκανέι του Τόκιο στις 15 Ιουνίου του 1985 και δημιούργησε τα «Spirited Away (Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων)» και «Howl’s Moving Castle (Το Κινούμενο Κάστρο)». Στην πρώτη περίπτωση η αριστουργηματική ταινία του Miyazaki κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2001 και κατάφερε να κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων το 2003.

Το όνομα Ghibli το έδωσε ο ίδιος ο Miyazaki εμπνευσμένος από το ιταλικό ουσιαστικό «ghibli», που με τη σειρά του είναι το αραβικό όνομα που έχουν στην Λιβύη για τον ζεστό άνεμο που έρχεται από την έρημο (στα ελληνικά μεταφράζεται ως ο γνωστός μας λίβας). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ήθελαν με την ίδρυση του στούντιο, να σηματοδοτήσουν έναν νέο άνεμο αλλαγής για την anime βιομηχανία.

Μια από τις πιο αυστηρές πολιτικές του στούντιο όσον αφορά την πώληση των δικαιωμάτων των ταινιών στο εξωτερικό, είναι πως δεν επιτρέπεται να κόψουν σκηνές, ειδικά μετά το αυστηρό κόψιμο σκηνών που δέχτηκε η ταινία «Nausicaa of the Valley of the Wind» για να βγει στις αμερικάνικες κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Miyazaki αν και ξεκίνησε να παρουσιάζει δείγματα της δουλειάς του ήδη από τη δεκαετία του 1970, παρέμενε σχετικά άγνωστος στη δύση μέχρι το 1999 που η Miramax διένειμε στις Η.Π.Α και τον υπόλοιπο κόσμο την ταινία του Πριγκίπισσα Μονονόκε. Εκείνη την εποχή οι ταινίες του Μιγιαζάκι ήταν ήδη εμπορικές και καλλιτεχνικές επιτυχίες στην πατρίδα του την Ιαπωνία αλλά και στην υπόλοιπη ανατολική Ασία. Το Spirited Away (2001) είναι η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία όλων των εποχών στην Ιαπωνία, ενώ στην ίδια θέση είχε βρεθεί παλιότερα και η Πριγκίπισσα Μονονόκε.

Οι ταινίες του περιστρέφονται γύρω από κοινά θέματα, όπως η σχέση των ανθρώπων με τη φύση και την τεχνολογία και η δυσκολία επικράτησης μιας ειρηνιστικής δεοντολογίας. Οι πρωταγωνίστριές του είναι συνήθως ανεξάρτητα και δυναμικά κορίτσια ή νεαρές γυναίκες, ενώ οι κακοί ξεφεύγουν από το καθιερωμένο πρότυπο που συναντούμε στα animation: Έχουν το καλό μέσα τους και συχνά είναι συμπαθητικοί, ίσως επειδή όπως προέτρεπε και τους άλλους να κάνουν, έβλεπε με μάτια χωρίς μίσος. Με τα μάτια της φαντασίας.

Οι επιτυχημένες πωλήσεις που έκαναν οι ταινίες οδήγησαν πολλούς να τον συγκρίνουν με τον διάσημο Αμερικανό σχεδιαστή Walt Disney. Ο σπουδαίος Ιάπωνας δημιουργός έχει πλέον ουσιαστικά αποσυρθεί, τουλάχιστον από τη σκηνοθεσία, και το στούντιο, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όμως η κληρονομιά και η συνεισφορά του στον κινηματογράφο είναι τεράστια.

Φωτογραφίες: Imdb και Getty/Ideal Image

