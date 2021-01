Πώς αντέδρασε το διαδίκτυο στην επίθεση στο Kαπιτώλιο: Οι Simpsons και το #civilwar2021

Ο κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος τα γεγονότα στις Η.Π.Α μετά τα αιματηρά επεισόδια που σημειώθηκαν από την εισβολή διαδηλωτών στο Καπιτώλιο, την ώρα που επικυρωνόταν η νίκη του Joe Biden. Η επίθεση που υπονομεύει τους όρους της ελευθερίας και της δημοκρατίας, κόστισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία.

Τα γεγονότα που σημειώθηκαν και αμαύρωσαν τη δημοκρατική διαδικασία, καταχωρήθηκαν ως ένα από τα πιο "μαύρα" κεφάλαια στην ιστορία της Αμερικής αλλά και παγκοσμίως. Οι εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου ήταν σοκαριστικές, καθώς άνδρες της ασφάλειας με τα όπλα στα χέρια σημάδευαν τους διαδηλωτές, προσπαθώντας να προστατέψουν βουλευτές και γερουσιαστές από την οργή τους.

Από την πλευρά του ο πρώην Πρόεδρος της Αμερικής Barack Obama δήλωσε πώς πρόκειται για μια «ημέρα ντροπής» για τις ΗΠΑ, υποδεικνύοντας τον Donald Trump ως τον υποκινητή των επεισοδίων. Φυσικά, οι χρήστες του διαδικτύου και των social media δεν θα μπορούσαν να μην σχολιάσουν με τον πλέον σαρκαστικό τρόπο την έκρυθμη κατάσταση και τον τρόπο που την χειρίστηκε η αστυνομία. Πιο δημοφιλείς, οι εικόνες από τους Simpsons και τα σχόλια σχετικά με την ασφάλεια του κτιρίου και την στάση των αστυνομικών.

Όλα αυτά την ώρα που οι δημοσιεύσεις με το hashtag #civilwar2021 αυξάνονται δραματικά και προκαλούν θλίψη και αγωνία.

trump niggas breaking into the capitol building #civilwar2021 pic.twitter.com/F04SgLJcFR — Pac (@PacWasHere) January 7, 2021

Simpsons predict future yet again. That's it. Matt Groening is God.#civilwar2021 pic.twitter.com/Mjpu9bbHn5 — Seanatella the Miss-Understood 🔥💃 (@RealSeanatella) January 6, 2021

Where is Kendall Jenner and her Pepsi she can stop this civil war and save the US Capital #civilwar2021 pic.twitter.com/YO88HAMx51 — Raul (@All5star222) January 6, 2021

How the police inside the capital building decided if they could shoot or not. #civilwar2021 pic.twitter.com/n6sJIOW8hp — SURENDRA ➐ (@surendrrra) January 7, 2021

