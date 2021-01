Παγκόσμια δημοσκόπηση του ΟΗΕ: «Οι άνθρωποι ζητούν δράση για το κλίμα»

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα μιας νέας έρευνας του ΟΗΕ για το κλίμα, σχεδόν τα δύο τρίτα των 1,2 εκατομμυρίων ανθρώπων που ρωτήθηκαν παγκοσμίως λένε ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προτρέποντας μεγαλύτερη δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η δημοσκόπηση του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την «Ψηφοφορία για το Κλίμα των Ανθρώπων», η οποία περιγράφεται ως η μεγαλύτερη έρευνα για το κλίμα που έχει διεξαχθεί ποτέ, έδειξε επίσης ότι οι άνθρωποι υποστήριξαν πιο ολοκληρωμένες πολιτικές για το κλίμα για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν σαφώς ότι η επείγουσα δράση για το κλίμα έχει ευρεία υποστήριξη μεταξύ ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως εθνικότητας, ηλικίας, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης», δήλωσε ο Achim Steiner, Διαχειριστής του UNDP σε δελτίο τύπου.

Η έρευνα κάλυψε 50 χώρες με πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού και έδειξε πως οι άνθρωποι επιθυμούν οι πολιτικοί τους να δημιουργήσουν νόμους, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Πιο αναλυτικά, η έρευνα ρώτησε τους συμμετέχοντες εάν πίστευαν ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αν υποστήριζαν 18 βασικές πολιτικές για το κλίμα σε έξι τομείς δράσης: οικονομία, ενέργεια, μεταφορές, τρόφιμα και αγροκτήματα, φύση και προστασία των ανθρώπων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι υποστήριξαν «ευρείες κλιματικές πολιτικές», πέρα από την τρέχουσα κατάσταση, δήλωσε το UNDP.

50 countries. 17 languages. 1.2 million people.

The results are in of our #PeoplesClimateVote - the largest survey of public opinion on #ClimateChange ever conducted. Read more and explore the findings now: https://t.co/9s64aEletP#Mission1Point5 pic.twitter.com/TDkN7GcIz7

— UN Development (@UNDP) January 27, 2021