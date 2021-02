COVID-19: Ο καπετάνιος Tom Moore βρέθηκε θετικός στον ιό

Ο καπετάνιος Sir Tom Moore, βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, βρέθηκε θετικός στον ιό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, σύμφωνα με όσα δήλωσε η κόρη του.

Σύμφωνα με ανάρτηση της κόρης του, Hannah Ingram-Moore, ο 100χρονος, ο οποίος συγκέντρωσε σχεδόν 33 εκατομμύρια λίρες για το NHS, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Bedford, αφού αντιμετώπισε δυσκολίες με την αναπνοή του.

Ανέφερε επίσης ότι ο πατέρας της είχε υποβληθεί σε θεραπεία για πνευμονία τις τελευταίες εβδομάδες και την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε θετικός στον COVID-19, καθώς και ότι μέχρι στιγμής δεν βρίσκεται σε ΜΕΘ.

«Θέλω να ενημερώσω όλους ότι σήμερα (Κυριακή 31 Ιανουαρίου) ο πατέρας μου εισήχθη στο νοσοκομείο», έγραψε. «Τις τελευταίες εβδομάδες υποβλήθηκε σε θεραπεία για πνευμονία και την περασμένη εβδομάδα βγήκε θετικός για COVID-19».

Η Ingram-Moore είπε επίσης ότι η ιατρική περίθαλψη του πατέρα της τις τελευταίες εβδομάδες ήταν «αξιοσημείωτη και γνωρίζουμε ότι το υπέροχο προσωπικό στο Νοσοκομείο Bedford θα κάνει ό, τι μπορεί για να τον κάνει να νιώσει άνετα και ελπίζουμε να επιστρέψει στο σπίτι το συντομότερο δυνατό».

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι ο καπετάνιος Sir Moore δεν είχε λάβει ακόμη το εμβόλιο λόγω του φαρμάκου που έπαιρνε για την πνευμονία.

Ο Sir Tom Moore γεννήθηκε στο Keighley του Yorkshire και στην αρχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, στρατολογήθηκε στο 8 DWR του βρετανικού στρατού, ενώ στη συνέχεια επιλέχθηκε για εκπαίδευση αξιωματικών το 1940 και συνέχισε να υπηρετεί στην Ινδία, την Ινδονησία και την Αγγλία.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Moore συγκέντρωσε πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια για την Εθνική Υπηρεσία Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, περπατώντας 100 γύρους στον κήπο της αυλής του πριν από τα 100α γενέθλιά του, στα οποία έλαβε 125.000 κάρτες από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων από την Βασιλική Οικογένεια.

Τον Ιούλιο, ο καπετάνιος Sir Moore έλαβε τον τίτλο του από τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία περπάτησε περίπου 8 βήματα για να σταθεί μπροστά του και για την τελετή χρησιμοποίησε το σπαθί του πατέρα της.

My thoughts are very much with @CaptainTomMoore and his family. You’ve inspired the whole nation, and I know we are all wishing you a full recovery. https://t.co/Gm0S07umgd

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2021