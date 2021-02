Βασίλισσα Ελισάβετ: Οι πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της ζωής της 69 χρόνια μετά την ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει τον θρόνο

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1952 πεθαίνει ο Βασιλιάς Γεώργιος VI και η κόρη του Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ μαθαίνει ότι θα ανέβει στον θρόνο. Η Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαρία ήταν 3η στην διαδοχή του θρόνου και είχε ελάχιστες πιθανότητες να γίνει Βασίλισσα. Ο θείος της όμως, Βασιλιάς Εδουάρδος VIII, παραιτήθηκε και παραχώρησε τον θρόνο στον πατέρα της το 1936, για να παντρευτεί τη διαζευγμένη Αμερικανή κοσμική, Wallis Simpson.

Μετά το θάνατό του, η 25χρονη τότε Ελισάβετ κλήθηκε να αναλάβει το θρόνο ενώ η επίσημη στέψη της γίνεται στις 2 Ιουνίου του 1953. Από νεαρό κορίτσι που δεν περίμενε ποτέ να γίνει Βασίλισσα, επρόκειτο να γίνει μία εμβληματική φιγούρα που θα κυβερνήσει για περισσότερα από 60 χρόνια. Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τα πιο εντυπωσιακά facts μίας ενδιαφέρουσας ζωής.

• Η εκπαίδευση της πριγκίπισσας Ελισάβετ εποπτεύθηκε από τη μητέρα της, η οποία ανέθεσε τις κόρες της σε μία παιδαγωγό, την Marion Crawford. Η πριγκίπισσα διδάχθηκε επίσης ιστορία από τον C.H.K. Marten, που στη συνέχεια έγινε κοσμήτορας του Eton College, ενώ έκανε και μαθήματα γλώσσας και μουσικής.

• Κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, αυτή και η αδερφή της, η Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, πέρασαν για την ασφάλεια τους το μεγαλύτερο μέρος του μακριά από το Λονδίνο και τους γονείς τους, ζώντας κυρίως στο Κάστρο Balmoral στη Σκωτία και στο Royal Lodge και Windsor Castle.

• Στις αρχές του 1947 η πριγκίπισσα Ελισάβετ πήγε με τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα στη Νότια Αφρική. Μετά την επιστροφή της, δέχθηκε μία πρόταση αρραβώνα από τον μακρινό ξάδελφό της, Υπολοχαγό Φίλιππο Mountbatten του Βασιλικού Ναυτικού, πρώην Πρίγκιπα Φίλιππου της Ελλάδας και της Δανίας. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στο Westminster Abbey στις 20 Νοεμβρίου 1947.

• Ο ολόκληρος τίτλος της βασίλισσας Ελισάβετ είναι «Elizabeth the Second, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith', with the style of 'Majesty'.»

• Με την στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ, ο γιος της Πρίγκιπας Κάρολος έγινε ο πρώτος κληρονόμος. Τα άλλα παιδιά της βασίλισσας ήταν η Πριγκίπισσα Άννα (Anne Elizabeth Alice Louise), ο Πρίγκιπας Ανδρέας (Andrew Albert Christian Edward) και ο Πρίγκιπας Εδουάρδος (Edward Anthony Richard Louis). Όλα αυτά τα παιδιά έχουν το επώνυμο «Windsor», αλλά το 1960 η Ελισάβετ αποφάσισε να δημιουργήσει το ενωτικό όνομα Mountbatten- Windsor για τους απογόνους που δεν είχαν τον τίτλο του Πρίγκιπα, της Πριγκίπισσας ή του Βασιλιά. Το πρώτο εγγόνι της Ελισάβετ (γιος της Πριγκίπισσας Άννας), γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1977.

• Έχει κυβερνήσει περισσότερα χρόνια από οποιονδήποτε άλλο Μονάρχη στην ιστορία της Βρετανίας.

• Έχει ταξιδέψει περισσότερο και πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλο προκάτοχο της, πραγματοποιώντας πολλές ιστορικές επισκέψεις στο εξωτερικό.

• Κατά τη διάρκεια μιας βασιλικής περιοδείας στην Αυστραλία και την Νέας Ζηλανδία με τον σύζυγο της Φίλιππο και την Πριγκίπισσα Άννα το 1970, η Ελισάβετ κατέρριψε αιώνες βασιλικής παράδοσης όταν έκανε μια βόλτα για να χαιρετίσει το πλήθος των ανθρώπων αυτοπροσώπως, αντί να τους κυματίζει το χέρι από απόσταση ασφαλείας.

• Το 1992 ο Κάρολος και η Diana ανακοίνωσαν την απόφασή τους να χωρίσουν. Ο πρίγκιπας Ανδρέας, ο δεύτερος γιος της βασίλισσας, και η σύζυγός του, Sarah Ferguson, χώρισαν επίσης, ενώ και η κόρη της Άννα χώρισε τον σύζυγό της, Mark Phillips. Στα τέλη του ίδιου έτους, ξέσπασε πυρκαγιά στο Κάστρο του Windsor, καταστρέφοντας περισσότερα από 100 δωμάτια. Σε μια ομιλία που έγινε για την επέτειο της 40ης επετείου της κληρονομιάς της, η Βασίλισσα Ελισάβετ παρατήρησε ότι το 1992 αποδείχθηκε «Annus Horribilis» που στα λατινικά σημαίνει «Φρικτή χρονιά».

• Τον Ιούλιο του 2013, η βασίλισσα καλωσόρισε έναν νέο δισέγγονο, τον πρίγκιπα George Alexander Louis του Cambridge, το πρώτο παιδί του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Kate Middleton. Η γέννησή του σηματοδότησε την πρώτη φορά μετά τη βασιλεία της Βικτώριας που τρεις γενιές άμεσων κληρονόμων του βρετανικού θρόνου ζούσαν ταυτόχρονα.



• Η Βασίλισσα είναι μια πολύ καλή ιππέας. Έχει δικά της άλογα ιπποδρομιών, παρακολουθεί συχνά αγώνες και επισκέπτεται περιοδικά τις κτηνοτροφικές μονάδες του Kentucky στις Ηνωμένες Πολιτείες.

• Η προσωπική της περιουσία και ιδιοκτησία την καθιστά μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο.

• Έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών ταινιών, ντοκιμαντέρ και προσφάτως της δημοφιλούς σειράς «The Crown», που έχει σαρώσει βραβεία και κριτικές και ακολουθεί τις πολιτικές αντιπαλότητες και τη ρομαντική ζωή της Βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ, καθώς και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα.

Δείτε ακόμη:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 12 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits