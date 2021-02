6 viral videos του YouTube 16 χρόνια από τη «γέννηση» του

Το YouTube αποτελεί την δεύτερη πιο δημοφιλή πλατφόρμα μετά το Google και σήμερα κλείνει 16 χρόνια από την «γέννησή του», στις 14 Φεβρουαρίου 2005!

Ειλικρινά, δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή και την καθημερινότητά μας χωρίς το YouTube, καθώς από εκεί πλέον μπορούμε να ενημερωθούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να κάνουμε έρευνα στο πολύτιμο αρχείο που έχει, αλλά και να ακούσουμε την αγαπημένη μας μουσική.

Το YouTube δημιουργήθηκε από τους Chad Hurley, Steve Chen και Jawed Karim το 2005 και οι τρεις ιδρυτές γνώριζαν ο ένας τον άλλον από τη συνεργασία τους σε μια άλλη εταιρεία, το τότε άγνωστο PayPal, ενώ αρχικά το YouTube ξεκίνησε σαν ιστότοπος γνωριμιών, (ναι, καλά διαβάσατε!), με το όνομα Hot or Not.

Το πρώτο βίντεο που ανέβηκε ποτέ στο YouTube δεν είναι καθόλου κλασικό. Γυρίστηκε από τον Yakov Lapitsky στον ζωολογικό κήπο του San Diego και δείχνει τον συνιδρυτή Jawed Karim μπροστά από την περιοχή των ελεφάντων, ενώ έχει συγκεντρώσει 152.318.435 προβολές από το διαδικτυακό του ντεμπούτο στις 23 Απριλίου 2005.

To YouTube έχει συνολικά 2 δισεκατομμύρια συνδεδεμένους χρήστες τον μήνα, ενώ το κανάλι με τους περισσότερους «subscribers» είναι το T-Series με 171 εκατομμύρια συνδρομητές ενώ ακολουθεί το κανάλι PewDiePie με 109 εκατομμύρια. Το Youtube είναι επίσης η πλατφόρμα που δημιούργησε όρους όπως «viral» και «YouTubers», όπου ονομάζονται οι άνθρωποι που δημιουργούν περιεχόμενο στο κανάλι τους για την πλατφόρμα και πλέον ο όρος λειτουργεί κανονικά σαν επάγγελμα.

Παρακάτω ακολουθούν 6 viral videos που θα θυμόμαστε για πάντα από την δημοφιλή πλατφόρμα:

1. "Children interrupt BBC News interview"

2. "Charlie bit my finger"

3. "A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration"

4. "Homeless Man with a Golden Voice"

5. "Where the Hell is Matt"

6. "Free Hugs Campaign"

