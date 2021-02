Johnny Cash: H μουσική, η φυλακή και η πνευματική αφύπνιση που έζησε

Στις 26 Φεβρουαρίου του 1932 , γεννιέται στο Kingsland του Arkansas, ο J. R. Cash, αργότερα γνωστός ως Johnny Cash. Ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, μουσικός, τραγουδοποιός και ηθοποιός έχει συνδεθεί με τραγούδια που περιέχουν θλίψη, ηθική δοκιμασία και λύτρωση, ειδικά στα μεταγενέστερα στάδια της λαμπρής καριέρας του. Η ζωή του μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως περιπετειώδης και χρειάζονται σελίδες πολλές για να πάρουμε μόνο μία ιδέα από αυτήν. Εμείς με αφορμή τα γενέθλια του, συγκεντρώσαμε 12 facts που ίσως δεν ξέρατε γι’αυτόν.

1. Προερχόταν από οικογένεια της εργατικής τάξης

Η οικογένειά του δεν ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατη όταν ήταν παιδί. Οι γονείς του είχαν επτά παιδιά συνολικά και συχνά αγωνίζονταν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Τουλάχιστον δύο φορές, το αγρόκτημα της οικογένειας πλημμύρισε, γεγονός που του έδωσε την έμπνευση για το τραγούδι του «Five Feet High and Rising». Στην πραγματικότητα, η δύσκολη παιδική του ηλικία επηρέασε μεγάλο μέρος των τραγουδιών του.

2. Johnny Cash δεν ήταν το πραγματικό του όνομα

Η μητέρα του ήθελε να τον ονομάσει John και ο πατέρας του προτιμούσε να τον ονομάσει Ray, οπότε το J. R. κατέληξε να είναι ο μόνος συμβιβασμός, στον οποίο μπορούσαν να συμφωνήσουν. Όταν ο Cash εγγράφηκε στην Πολεμική Αεροπορία, δεν του επιτράπηκε να χρησιμοποιήσει τα αρχικά ως όνομα, οπότε το άλλαξε σε John R. Cash. Το 1955, όταν υπέγραψε με την Sun Records, άρχισε να χρησιμοποιεί το όνομα Johnny Cash.

3. Είχε την φήμη του «σκληρού»

Ο Cash είχε τη φήμη του σκληρού της country μουσικής. Ήταν γνωστός για το ότι είχε καταστρέψει δωμάτια ξενοδοχείου, για ανθρωποκυνηγητό με την αστυνομία και την οδήγηση ενώ ήταν υπό την επήρεια χαπιών. Μια φορά, έσπασε τη μύτη του και έχασε μερικά δόντια αφού έριξε το αυτοκίνητό του σε μία κολώνα για την παροχή ρεύματος.

4. Είχε μπει φυλακή

Ο Cash συνελήφθη επτά φορές για διάφορους λόγους, μερικές από τις κατηγορίες είχαν σχέση με ναρκωτικά. Παρά το γεγονός ότι συνελήφθη επτά φορές, ο Cash πέρασε μόνο μία νύχτα στη φυλακή. Οι συλλήψεις δεν τον κράτησαν ποτέ πίσω, θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι αναβάθμισαν την καριέρα του με πολλούς τρόπους. Δύο από τα άλμπουμ του με τις καλύτερες πωλήσεις ηχογραφήθηκαν στη φυλακή: «Ο Johnny Cash στη φυλακή Folsom το 1968» και «ο Johnny Cash στο San Quentin το 1969». Συνέχισε να επισκέπτεται φυλακές καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του, κάνοντας συναυλίες για τους φυλακισμένους. Λόγω της ύπαρξης και του ίδιου στην φυλακή, ήταν ευαισθητοποιημένος απέναντι στην κατάσταση των κρατουμένων.

5. Είχε μια εντυπωσιακή καριέρα και σε αριθμούς

Ένα αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο Cash είχε μια απίστευτη καριέρα. Κυκλοφόρησε 96 άλμπουμ και 170 singles στην διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται από το 1954 έως το 2003. 20 από αυτά τα singles ήταν αρκετά τυχερά για να αποκτήσουν το δικό τους μουσικό βίντεο, και 13 από τα singles του πήγαν στο νούμερο ένα στα charts, συμπεριλαμβανομένου του «Walk the Line», «Ring of Fire» και «Folsom Prison Blues».

6. Είχε υψηλές γνωριμίες

Ο τραγουδιστής δεν συνδέθηκε ποτέ, τουλάχιστον δημόσια, με κανένα από τα πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ, αλλά είχε πολύ καλές φιλίες με μερικούς από τους Προέδρους. Αρχικά με τον Richard Nixon και στη συνέχεια με τον Bill Clinton και τον George W. Bush. Ωστόσο, διατήρησε μια υγιή δυσπιστία για καθέναν από αυτούς. Ήταν πιο κοντά με τον Jimmy Carter, ο οποίος ήταν μακρινός συγγενής και της συζύγου του, June Carter.

7.Έζησε μία πνευματική αφύπνιση

Μετά την άσωτη ζωή που έκανε για χρόνια, τελικά ηρέμησε και έζησε μια αρκετά φυσιολογική ζωή. Η πιο συνηθισμένη εκδοχή που κυκλοφόρησε την αλλαγή της ζωής του είναι μια ιστορία όπου ο Cash, έχοντας πάρει ναρκωτικά, σύρθηκε σε μια σπηλιά στο Tennessee για να πεθάνει. Εκεί είχε μια πνευματική αφύπνιση και αποφάσισε να απεξαρτηθεί. Σε μια ακόμη πιο ρομαντική εκδοχή, βγήκε από το σπήλαιο και βρήκε την June Carter να τον περιμένει. Είτε έτσι είτε αλλιώς, παντρεύτηκε την Carter το 1968 και κατέληξε να γίνει στενός φίλος με τον Αιδεσιμότατο Billy Graham.

8. Ήταν συγγραφέας

Ο Johnny Cash ήταν κάτι περισσότερο από τραγουδοποιός. Ήταν συγγραφέας με την ευρύτερη έννοια. Ως παιδί, ο Cash έγραψε ποιήματα, και συνέχισε να γράφει ιστορίες ως έφηβος, να βελτιώνει τις ικανότητές του. Το πρώτο δημοσιευμένο κομμάτι του Cash ονομάστηκε «Hey Porter», το οποίο εμφανίστηκε σε στρατιωτική εφημερίδα. Το 1975 έγραψε την πρώτη του αυτοβιογραφία, «Man in Black», και το 1997 έγραψε τη δεύτερη αυτοβιογραφία του, «Cash: The Autobiography». Και οι δύο γράφτηκαν χειρόγραφα σε τετράδια. Ο Cash ήταν επίσης μυθιστοριογράφος. Δημοσίευσε το «Man in White» το 1986, που ήταν μια φανταστική ιστορία έξι ετών στη ζωή του αποστόλου Παύλου. Ο Cash θεωρούσε το μυθιστόρημα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του.

9. Είχε χειροτονηθεί ιερέας

Δεν ήταν μυστικό ότι ο Cash ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Κατά τη δεκαετία του 1970, μετά από περισσότερα από δύο χρόνια σπουδών, ο Cash έλαβε πτυχίο θεολογίας και έγινε ιερέας. Τέλεσε μάλιστα και τον γάμο της κόρης του.

10. Έχει απαντήσει στην ερώτηση τι μουσική θα έπαιρνε σε ένα ερημωμένο νησί

Την αυτοβιογραφία του, ο Cash απαντώντας στο τι μουσική θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημωμένο νησί είπε ότι θα έπαιρνε: «The Freeweelin» του Bob Dylan, «Down Home» του Merle Travis, «Greatest Gospel Hits» του Jimmie Davis, «Roses in the Snow» του Emmylou Harris, «The Wheel» της Rosanne Cash, ένα gospel άλμπουμ της Rosetta Tharpe, «κάτι από τον Beethoven», και το «You Are There» του Edward R. Murrow.

11. Ήταν ακτιβιστής υπέρ των δικαιωμάτων των Ινδιάνων

Τη δεκαετία του ’50 ξεκίνησε να είναι θερμός υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ιθαγενών της Αμερικής. Μάλιστα έγραψε και ένα τραγούδι γι’αυτόν τον σκοπό, το οποίο η εταιρεία του δεν τον άφησε να κκυκλοφορήσει.

12. Έκανε μόνο μερικά μαθήματα φωνητικής στη ζωή του

Ο δάσκαλος φωνητικής συμβούλευσε τον Cash να μην αφήσει ποτέ κανέναν να του πει ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που τραγουδά. «Μετά από περίπου τρία μαθήματα, ο δάσκαλος φωνητικής μου είπε: ‘’Μην κάνετε μαθήματα φωνής. Κάντε το με τον τρόπο σας’’», είπε ο Cash για την εμπειρία.

Πηγή φωτογραφίας Wikipedia

