Σύννεφα καπνού τυλίγουν τον Παρθενώνα- Το συγκλονιστικό video του Reuters

Τα πύρινα μέτωπα έχουν πάρει ανεξέλεγκτη πορεία τις τελευταίες ώρες στην Ελλάδα ενώ ήδη εκκενώνονται πολλοί οικισμοί. Η απόγνωση και ο φόβος για τα επόμενα λεπτά είναι η πραγματικότητα των κατοίκων που βλέπουν τα σπίτια τους και το βιός τους να καταστρέφεται.

Εικόνες πανικού καταγράφονται στο φακό και οι σκηνές θυμίζουν Αποκάλυψη. Η αναζωπύρωση της φωτιάς στη Βαρυμπόμπη, οι εγλωβισμένοι κάτοικοι στην Ηλεία, η δραματική κατάσταση στην Εύβοια, οι συνεχείς εκκλήσεις για εκκένωση σε όσους ζουν στο Κρυονέρι και τη Δροσοπηγή, είναι μόνο ένα μικρό δείγμα της κατάστασης που επικρατεί σε όλη τη χώρα.

Το Reuters ανέβασε μόλις πριν λίγες ώρες ένα συγκλονιστικό video που δείχνει σύννεφα καπνού να έχουν τυλίξει τον Παρθενώνα. Όπως αναφέρεται στο video που αναρτήθηκε στο Twitter, "φλέγεται ένα από τα πιο διάσημα μνημεία του αρχαίου κόσμου". Τα συντρίμμια και οι απώλειες από τις δασικές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει, έχουν ανυπολόγιστο κόστος ενώ οι επόμενες ώρες κρίνονται ιδιαίτερα δύσκολες αφού οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων τονίζουν πως οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

A thick cloud of smoke surrounded one of the most famous landmarks of the ancient world - the Parthenon in Athens. A wildfire tore through a forest on the city outskirts, leaving behind scorched earth and scores of gutted homes, businesses and vehicles https://t.co/UvpSfdPwwz pic.twitter.com/XigC6to4ur

— Reuters (@Reuters) August 5, 2021