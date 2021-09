Θα βλέπαμε το remake του Bodyguard το 2021 αν είχε αυτό το cast

And I will always love you, τραγουδούσε στο μακρινό 1992 η Whitney Houston και αυτό είναι ένα blues κομμάτι που σίγουρα έχετε χορέψει σε κάποιο παιδικό πάρτι. Το soundtrack με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών είναι ένα κομμάτι ύμνος που πέτυχε τη Whitney Houston σε μία ούτως ή άλλως εξαιρετική στιγμή της καριέρας της, έχοντας ήδη σαρώσει τα 80s. Η ιστορία μίας πασίγνωστης τραγουδίστριας που κινδυνεύει από έναν εμμονικό θαυμαστή και προσλαμβάνει σωματοφύλακα για να την προστατεύσει. Και να σου ο Kevin Costner, με τα ξανθά του τα μαλλιά, το μυστηριώδες βλέμμα και το εταιρικό κοστούμι. Τελικά όλα πήγανε κατ'ευχήν, η Whitney σώθηκε, τα παιδιά ερωτεύτηκαν αλλά η ζωή τους ήθελε χώρια.

Τι θα δούμε στο remake του Bodyguard;

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το τι θα πραγματεύεται ακριβώς η νέα εκδοχή του Σωματοφύλακα, αλλά θα βασίζεται σίγουρα στη γνωστή ιστορία. Πράγμα που μάς προκαλεί έναν κάποιο προβληματισμό. Γιατί να θέλω να δω μία πασίγνωστη τραγουδίστρια να σώζεται από έναν σωματοφύλακα και στο τέλος να ερωτεύονται; Θέλω να πω, κατά πόσο με αφορά πλέον ένα mainstream love story, και ειδικά ένα το οποίο «αγγίζει» μία θρυλική τραγουδίστρια, η οποία έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή;

Η επιτυχία θα κριθεί στο cast

Από τότε που ανακοινώθηκε το remake της θρυλικής ταινίας, έχει δημιουργηθεί ένα fun παιχνίδι στο Twitter, με τους χρήστες να κάνουν τις δικές τους προτάσεις. Πώς θα σας φαινόταν ο Harry Styles, ο Chris Hemsworth, ο Bruno Mars, αλλά στη θέση της Whitney Houston; Μήπως ο Channing Tatum είναι ο Costner που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε; Και κάπου εδώ το πράγμα ξεκινά να αποκτά ενδιαφέρον. Το κοινό μάλλον δεν ενδιαφέρεται να δει την ιστορία με τον κλασικό τρόπο και κάνει προτάσεις που θα ήταν σίγουρα πολύ πιο ενδιαφέρουσες από τον Tatum σε ρόλο σωματοφύλακα.

Προσαρμογή σε νέα δεδομένα;

Αν και δεν ξέρω πώς έχει οραματιστεί την αναβίωση της ταινίας ο σεναριογράφος Matthew Lopez, ας μου επιτρέψει μία γνώμη (κι ας μην τη διαβάσει). Το κοινό δείχνει να περιμένει μία ανατροπή, που τη λες και επιβεβλημένη το 2021. Γυναίκα σωματοφύλακας και άντρας celebrity σε κίνδυνο. Ωστόσο, η πρόταση που θα με έκανε να δω την ταινία είναι αυτή με την Tessa Thompson στον ρόλο της σωματοφύλακα και την Janelle Monae ως Whitney.

One of my and @sam_raim's favorite topics of conversation is "who would you cast in a Bodyguard remake" and considering this news I'd invite everyone to play along.

Current favorite: Tessa Thompson as the Bodyguard Janelle Monáe as the Pop Star https://t.co/wyMioiJXKB

— Sarah Sloat (@sarah_sloat_) September 15, 2021